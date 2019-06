Crea guía para pacientes con obesidad mórbida

HERMOSILLO, Sonora.- La sicóloga Olga González Domínguez quiere sacar a la cirugía bariátrica del prejuicio y del estigma; sobre todo, quiere ayudar al paciente con obesidad mórbida a que los resultados, tras someterse a este procedimiento, sean para siempre.



Durante varios años ha trabajado con los dos lados de la moneda: Los pacientes con obesidad y los que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria para buscar la delgadez. No pertenecen al mismo grupo de enfermedades, pero quienes los padecen tienen algo en común: Sufren, a veces en silencio y en vergüenza, por no poder controlar su alimentación.



González Domínguez, sicóloga hermosillense, presentará este jueves su primer libro: "Cirugía bariátrica. Una guía integral para pacientes de cirugía de la obesidad y sus familiares". El material es publicado por Penguin Random House, una de las editoriales más grandes a nivel mundial.



Su intención siempre fue, precisamente, aliarse con una editorial de gran alcance para llegar al público en general: No sólo médicos, sino también los propios pacientes, sus familias y cualquier persona que desee tener información sobre esta cirugía.



Es la primera guía integral para paciente de cirugía de la obesidad y sus familiares, es la primera que existe en Latinoamérica", puntualizó la especialista.

Olga González se declara una ‘redimida’ de la cirugía bariátrica, pues ella misma estaba en contra hace algunos años; creía que para bajar de peso debían atacarse las causas y no recurrir a una ‘salida fácil’.



"Realmente era la falta de información que yo tenía y que había en ese momento del procedimiento, y de las pocas oportunidades que tiene el paciente con obesidad mórbida de resolver su problema", dijo.



Como sicóloga clínica, trató con varios casos de personas con obesidad y en especial con obesidad mórbida. A partir de ahí se interesó más por conocer sobre la cirugía y se dio cuenta de que, en su área, no había muchos especialistas en el tema.



Para ampliar la perspectiva, salió de México y conoció a cirujanos en países de América Latina, en Hong Kong, Francia y Singapur. Desde el punto de vista sicológico, el cuadro de los pacientes casi siempre era el mismo.



Comentó: "Llegaban a mi consultorio muy tristes, muy desmotivados, porque la persona con obesidad sufre porque hay una crucifixión social, un estigma; se le tacha de floja, que no tiene fuerza de voluntad, que no se esfuerza, siempre se espera que esté a dieta, que coma menos".



Y se percató de que, aunque la cirugía bariátrica estaba cambiando la vida de muchas personas con obesidad, en muchos de los casos el paciente se opera a escondidas por miedo al juicio social.



"Tiene miedo de que le digan que tomó la salida fácil, que hizo trampa, porque ‘qué chiste, tú te operaste, así cualquiera’. Me doy cuenta de que tiene muy buenos resultados la cirugía, pero luego comienza a haber problemas emocionales", expresó.



Para tratar de ayudar a sus pacientes en esta situación, González Domínguez hacía gráficos y dibujos que con el tiempo convirtió en un folleto. Era lo más cercano a una guía sobre la cirugía de la obesidad, desde el lado sicológico.



Todo ello, expuso, fue debido a que sus pacientes querían algo que pudieran leer con calma, pero en ese tiempo no había ningún libro, al menos en habla hispana, dedicado exclusivamente al tema. Ella se animó a escribir el primero.



Lo más complicado fue lograr que el tema resultara atractivo para una editorial como Random House, con la cual el libro pudiera llegar a todos los anaqueles de México y de otros países.



"Yo les decía ‘no tienen idea del número de gente que se opera a escondidas, que no dice y que no sabe cómo manejar sus emociones’. Lo que pasa es que no tenemos estadísticas como en Europa", puntualizó.



Después de todo un proceso de edición, resultó un material de lectura más accesible al público y ha generado buena expectativa: Se vendió en preventa una tercera parte del tiraje y, además, tendrá una versión en inglés y en audio libro.



Según la autora, esta respuesta positiva se debe a que aun con la falta de estadísticas y el desconocimiento que existe la cirugía bariátrica tiene más interés del que se piensa: "Dimos en el clavo con un tema que la gente lleva a escondidas".



En su libro, la sicóloga hace un recorrido por todo el proceso que conlleva someterse a la cirugía de la obesidad y que se desconoce, a veces por la misma urgencia de bajar de peso.



En su desesperación, aseguró, el paciente con obesidad está expuesto no sólo al prejuicio social, sino también a la charlatanería que envuelve a esta problemática.



Ejemplificó: "Viene desde 10 preguntas que hacerle al cirujano, cinco tips para escoger a tu cirujano, tu equipo interdisciplinario, qué es normal y qué no… Cosas para que el paciente pueda tener un recurso intelectual y emocional y no llegue tan desarmado a la industria médica".



Muchos pasajes del libro, además, están dedicados al familiar. De acuerdo con Olga González, la familia es uno de los principales aliados de una persona con obesidad que quiere bajar de peso, al mismo tiempo que también es de los grandes saboteadores.



Al final de todo, resaltó, "Cirugía bariátrica" busca ser un aporte para eliminar esa percepción de ‘salida fácil’ y para darle a los especialistas médicos una herramienta de cómo apoyar en la parte emocional.



Pero, especialmente, el objetivo es ayudar a un paciente que probablemente ha hecho muchos intentos previos por bajar de peso y que, incluso después de la operación, corre el riesgo de enfrentar problemas emocionales si no tiene el acompañamiento sicológico adecuado.



"Me esfuerzo muchísimo en el libro de que tratemos de dilatar esa prisa que tiene el paciente por ir a la cirugía, por encontrar la delgadez; someternos voluntariamente y de buena gana al proceso, pero con la intención de que sean de por vida los resultados", manifestó.