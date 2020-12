Crea Nacimiento a escala

HERMOSILLO.- Luego de investigar y conocer a detalle la historia, costumbres y todo lo relacionado a la ciudad de Belén, el ingeniero civil Saúl Lagarda realizó en su hogar un Nacimiento a escala.

Desde la vegetación, los animales, alimentos y por supuesto, las figuras de María, José, el Arcángel Gabriel, los Reyes Magos, este Nacimiento a escala ilumina el comedor de la casa de Saúl y su esposa.

Me puse a leer, qué tipo de vegetación había, y sobre lo que iba leyendo me iba enterando de muchas cosas que no sabía. Mi madre siempre ponía el Nacimiento y nos decía que nunca había que perder la costumbre de ponerlo, que era lo más importante”, comentó.