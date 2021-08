Covid en Hermosillo: En la Invasión Tres Reynas aún hay adultos mayores sin vacunar; ni se enteran de las jornadas

HERMOSILLO.- Adultos mayores que habitan en las orillas de Hermosillo no han recibido ninguna de las dosis contra el Covid-19, a pesar de que la vacunación ya llegó a los jóvenes de 18 años en adelante.

Juan José Aguilar Rodríguez tiene 59 años y es habitante de la invasión Tres Reinas y ni él ni su esposa han logrado aplicarse alguno de los antivirales, a pesar de que sí tienen el deseo de cuidarse.

Al hombre lo aquejan las secuelas de un derrame cerebral que tuvo hace un año: Sus piernas no las puede mover en su totalidad y no puede hacer esfuerzo físico porque, afirma, se le baja la presión hasta desmayar.

Sobrevive gracias a la ayuda de los hermanos que tiene en Durango y de sus dos hijos que están en Hermosillo, quienes les hacen llegar despensas y artículos básicos, pero no los han podido llevar a vacunar porque pasan el día trabajando.

Nosotros no nos damos cuenta de nada, ya para cuando nos dicen que ya vacunaron, pues nos preguntamos dónde... no ha venido nadie a vacunar. Estaría bien que nos pusieran la vacuna, porque uno escucha muchas cosas, comentó.

ESTÁN RESGUARDADOS

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, don Juan José y su esposa han hecho lo posible para cuidarse, se han resguardado en su casa de cartón y procuran no tener contacto con otras personas para minimizar cualquier riesgo.

"Mucha gente no está vacunada en las colonias, unos porque no quieren y otros porque no salimos a buscar nada y no nos enteramos, señaló.

Otro caso es el de la señora Blanca Patricia, de 46 años de edad, quien indicó que no se ha vacunado porque no se pudo registrar en la página online de mivacuna.salud.mx y no supo qué pasos seguir para resolver este problema.

Mi hija me quiso apuntar y dice que no le permitió entrar a la página por donde se apuntan y no me pudo apuntar mi hija, comentó.

Estos vecinos viven en la invasión Tres Reinas en la calle Rey Cimbri, entre Eucalipto y San Pedro, y piden a las autoridades que los apoyen para recibir la vacuna contra el Covid-19.