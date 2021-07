Madres de familia de Hermosillo esperan se priorice seguridad de los niños ante contagios covid en regreso a las aulas

HERMOSILLO.- La principal preocupación de las madres de familia de Hermosillo para el regreso a clases es que se proteja a los niños de contagios del Covid-19 y que las autoridades apliquen bien las medidas sanitarias.

Si las autoridades correspondientes tomarán la decisión de iniciar con clases presenciales me gustaría pensar que es porque es seguro, opinó Dania Félix, madre de un niño de sexto año de primaria.

Pero tendríamos que evaluar las medidas de seguridad sanitaria que se tomarían en el plantel, para que cada padre de familia decida cuál será la modalidad más adecuada o conveniente para ellos, dijo.

Si las autoridades dicen vamos a clases presenciales, pero en el plantel no hay gel antibacterial, añadió, no hay sana distancia y los niños no son obligados a portar el cubrebocas, darles para atrás, no sería lo adecuado.

En un sondeo con madres de familia, la mayoría dijo que es importante que los niños tengan clases presenciales y deberá ser con bastante precaución y buena comunicación entre padres, hijos y personal educativo para que resulte efectivo y que las medidas de prevención sean continúas y obligatorias.

Creo que si ya es tiempo de que los alumnos regresen a las escuelas, porque si les afecta la falta de clases presenciales, en el caso de mi hijo él ha batallado mucho para aprender, entonces no yendo a la escuela veo que su dificultad ha empeorado, opinó Adriana Trujillo, madre de un joven en bachillerato.

Pero lo ideal, aclaró, es que padres de familia y maestros se preparen y se organicen para el regreso a clases presenciales.

Que no nos reunamos una semana antes, si no con tiempo que ya empecemos a tener reuniones: Que las madres, los padres de familia lleven a cabo reuniones en cada escuela para ver en qué situación están las aulas hablar y con las maestras, con los maestros que nos ayuden de modo que cuando iniciemos sea general, dijo.

• Durante la pandemia y las clases a distancia, las escuelas de la entidad han registrado vandalismo y daños.

PIDEN MADRES APLICAR PROTOCOLOS DE HIGIENE

Madres de familia en Hermosillo afirman que ven necesaria la apertura de clases presenciales para sus hijos, siempre y cuando se cumpla con los protocolos de higiene y sanidad establecidos por las autoridades para evitar el contagio del Covid-19.

Yo sí lo mandaría, ya es justo y necesario que entre a clases, y claro que da miedo el Covid-19, pero es algo con lo que tenemos que vivir”, dijo Fátima Janeth Castro Cota, madre de José Mario, quien iniciará la primaria el próximo ciclo escolar.

En un sondeo con madres de estudiantes, la mayoría coincidió en que el tema del aprendizaje es la principal motivación para mandar a sus hijos de nuevo a las aulas, pues consideran que, en casa el desarrollo de los menores se ha visto mermado por la falta de un maestro.

REGRESO A CLASES SERÁ PRESENCIAL EN TODO EL PAÍS EN AGOSTO: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El regreso a clases de forma presencial será general en todo el País, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario si los gobiernos estatales podrán decidir si inicia el ciclo escolar de forma presencial o a distancia, según el nivel de riesgo de Covid-19 que haya en su entidad.

“Es general. El acuerdo del Gobierno federal y la SEP (Secretaría de Educación Pública) es reiniciar las clases a finales de agosto en todo el País. Hay condiciones para eso y ya estamos trabajando en el plan para mejorar las escuelas porque han estado abandonadas durante mucho tiempo, crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales”, contestó.

López Obrador aclaró que el sistema de educación a distancia continuará para quienes decidan no enviar a sus hijos a clases presenciales, que iniciarán el 30 de agosto en todas las entidades federativas.

COMPROMISO CON EL ESTADO DE SONORA

El Presidente recordó que en el caso de Sonora hay el compromiso de ampliar el programa La Escuela es Nuestra.

“Para enviar apoyos a las sociedades de madres, de padres de familia y que esos apoyos se utilicen para limpiar la escuela, para pintarla, arreglarla; para si falta agua, si están mal los baños se arreglen, que esté en condiciones la escuela”, dijo.