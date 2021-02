Covid-19 separó a enfermera de su hijo 3 meses y medio

HERMOSILLO.- Tranquilidad y paz fue lo que sintió Claudia Enid García Moreno tras reencontrarse con su hijo Leonardo después de permanecer tres meses y medio separados a causa del Covid-19. La enfermera de 31 años años de edad, quien trabaja en el Hospital Militar y atiende a pacientes infectados con el virus, comentó que para ella fue difícil separarse de su pequeño, pero así lo decidió por el alto riesgo de contagio por su profesión.

La historia de Claudia Enid se dio a conocer el pasado 10 de Mayo, ya que en esas fechas ella no tenía contacto físico con su pequeño, aunque estaba pendiente de él todos los días.

A causa de diversas situaciones familiares, Enid se reencontró nuevamente con su pequeño, quien desde ese día no se le despega ni un solo momento cuando está con ella. “Sentí mucha tranquilidad y paz.

También es un nuevo reto de no infectarlo, pero ya necesitábamos estar juntos”, manifestó. Durante los más de tres meses separados, el pequeño de 3 años mostraba inseguridad y tristeza al permanecer alejado de su madre.

Así pasaron Claudia Enid y Leo, su pequeño hijo de 3 años de edad, el 10 de Mayo.

CON MIEDO

En un inicio, el pequeño Leonardo se mostraba temeroso por miedo de que su mamá se fuera nuevamente por largo tiempo.

“Se la quería pasar cerca de mí, no se me alejaba. Se mostraba en un inicio temeroso pero a los 20 minutos no se alejaba más del metro de mí”, recordó Claudia Enid.

EL PROTOCOLO

Enid mantiene un protocolo estricto de limpieza para llegar con su hijo, ya que antes de ir por él primero se mete a bañar y toma un cambio nuevo de ropa, además de sanitizar el vehículo que utiliza.

“A veces me lo cuidan mis papás, el papá de mi hijo, mi hermana. Es muy difícil estos tiempos para una mamá soltera, es muy difícil conseguir quién me lo cuide”, dijo.

Enid ya fue vacunada contra el Covid-19 por lo que espera que no se vuelva repetir un nuevo aislamiento de su hijo

LA VACUNAN

Enid ya fue vacunada contra el Covid-19 por lo que espera que no se vuelva repetir un nuevo aislamiento de su hijo, ya que según estudios los menores tienen efectos leves a la enfermedad.

“El vacunarse da más seguridad. Pero es una tranquilidad de que le brindaré seguridad también a mi hijo”, añadió la enfermera y madre de familia.

Para Leo el tener a su madre a su lado lo ayuda a sentirse feliz, y disfruta jugar con ella a la casita, con los bloques y también pintar.

A pesar de las largas jornadas trabajando en sus dos empleos y el tiempo que tiene disponible para pasar con Leonardo, Enid está convencida que los abrazos de su pequeño hijo son el motor que necesita día a día para seguir adelante.