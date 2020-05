Covid-19 le “quita” su trabajo y busca uno nuevo

HERMOSILLO, Sonora.- La pandemia no sólo ha hecho que los ciudadanos estén resguardados en casa, sino que algunos otros perdieran su fuente de trabajo, como el caso de José Luis Esparza Yáñez, quien vende hot dogs en el Centro de Hermosillo y debido al confinamiento social su trabajo se acabó.



Antes de que el Covid-19 llegara a Hermosillo, José Luis Esparza vendía entre 70 y 80 hot dogs, pero el último día que pudo abrir su puesto solamente fueron ocho; después de eso ve que no hay venta y lo que invierte no lo recupera.



José Esparza intentó cambiar de punto de venta pero las cosas siguieron igual y de ser el que mantenía a su familia pasó a quedarse sin empleo, lo que le ocasionó una gran preocupación, pues no tiene cómo mantener a su esposa, a sus dos hijas y a un nieto.



“Yo trabajo en el turno de la tarde en el Centro de la ciudad, pero como para las 4 o 5 de la tarde ya no hay gente y yo ya no vendo nada, entonces me quedé totalmente sin trabajo.

“Ha sido muy complicado porque antes de todo esto sí era negocio porque me salía para mantener a mi familia pero ahora no, no tengo dinero y es difícil vivir así porque uno tiene que trabajar para comer”, comentó.Y no sólo eso, pues también ofrecía el servicio de venta de hot dogs para eventos, pero con las medidas de aislamiento social esto también terminó.



Dos de las hijas de José Esparza lo apoyan, ellas son estudiantes pero debido a lo complicado de la situación tuvieron que buscar un trabajo y con lo poco que perciben compran el alimento que les alcanza para vivir al día y tener algo en la mesa, aunque a veces el dinero se les va en las cuentas por pagar.



“Mis hijas son las que están trabajando porque aparte yo no he encontrado nada para trabajar”, manifestó, “me gustaría mucho encontrar un empleo aunque sea temporal y tener un sueldo seguro para que mis hijas no tengan que trabajar y yo seguir manteniendo a mi familia y comprar lo que se necesita, principalmente alimento y que salga para pagar las cuentas”.



José Luis también prestaba el servicio en eventos, pero ahora ya no hay reuniones sociales.

“Estoy muy desesperado por mi familia porque yo era el que mantenía a esta familia y ahora me quedé sin empleo, ya no sé qué hacer”.