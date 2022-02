Covid-19: Médicos hermosillenses señalan disminución en el número de casos, consideran es el final de esta cuarta ola

HERMOSILLO, Sonora.- Médicos en Hermosillo señalan haber notado una disminución en el número de casos y atenciones de Covid-19 a partir de la semana pasada, lo que consideran es el final de esta cuarta ola, y el posible inicio de una endemia.

"Ahorita nos encontramos en el fin de la meseta de la cuarta ola, y en el inicio de la curva de descenso", mencionó el médico inmunólogo, Alberto Monteverde, "esto es visible porque en los últimos siete días no hubo un aumento de casos, y este fin de semana ya fue visible un descenso".

La parte de bajada nos llevará una semana o dos, para que a mediados de febrero tengamos un número muy bajo de contagios, que se mantendrá seguramente durante todo el año, con brotes aislados como en Semana Santa, vacaciones de verano, pero no olas como tal", agregó.

Esto es gracias a diferentes factores, indicaron los especialistas, uno de ellos es el avance de la vacunación y los refuerzos, así como la inmunidad que han logrado muchas personas, después de haber sido contagiadas.

No bajar la guardia

"Después de esta oleada, que es la que más infectados ha tenido, una gran cantidad de personas infectadas formaron anticuerpos neutralizantes ante esta y otras variantes de Covid-19", explicó el infectólogo, Alejandro Gonzales Mares.

"Eso probablemente ayude a que durante varios meses no tengamos una oleada y México pase a tener una endemia, pero no hay elementos científicos para afirmar que esto va a ocurrir, entonces es importante no bajar la guardia", recalcó.

Ambos médicos pronosticaron que probablemente sea hasta el 2024 cuando las personas puedan por fin retirarse el cubrebocas, sin riesgo latente al contagio.

Mientras tanto, indicaron, aún cuando la pandemia se convierta en endemia los cuidados deben seguir, mientras se logra que el 100% de la población tenga acceso a la vacuna contra el virus.