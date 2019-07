Costará 114 mdp remodelación de Comandancia

HERMOSILLO, Sonora.- Un monto preliminar de 114 millones de pesos costaría la remodelación de la Comandancia Centro, por lo que la alcaldesa contempla una forma de financiamiento conocido como "llave en mano".



Célida López Cárdenas informó que recientemente se reunió con los arquitectos encargados del proyecto donde se mencionaron distintas formas para financiarlo, entre ellas una donde los empresarios comienzan a construir y el Municipio paga en mensualidades.



"Tenemos que buscar el cómo sí lo podemos hacer, una opción es buscar financiamiento para que se pueda hacer el proyecto como se hace en otras partes, conocido como ‘llave en mano’, tú vas pagando en cantidades mensuales a una empresa y ella empieza a construir desde el día uno y cuando termine la obra tú sigues pagando mes a mes", explicó.





REQUERIMIENTOS



Las instalaciones actuales tanto de la comandancia Centro como la Norte, no cumplen con los requerimientos necesarios, recalcó, por eso es urgente la remodelación para mejorar las condiciones.



"Es una inversión considerable, estamos pensando en estrategia financiera para ver cómo podemos aterrizar este proyecto, es algo que urge para la ciudad, Hermosillo merece instalaciones diferentes, más seguras", afirmó.



CON EXPERIENCIA



Las empresas participantes en la licitación deberán tener experiencia, explicó, pues se trata de un edificio de seguridad y no cualquiera puede construirlo, ya que se requiere confidencialidad desde el momento de realizar los planos.



Aunque sin precisar, dijo que se contempla un edificio de tres plantas y con sistemas modernos de seguridad, además en anteriores ocasiones se ha mencionado que tendría infraestructura verde.