Cortes de energía eléctrica de la CFE son injustos: Unión de Usuarios de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Los cortes de energía eléctrica que realiza la Comisión Federal de Electricidad son injustos e inhumanos porque son tiempos de pandemia cuando la gente se ha quedado sin trabajo o el sueldo se la ha disminuido, aseguró Ignacio Peinado Luna.

El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo explicó que el gobierno Federal ha exigido a la población que se quede en casa, pero no ha dado prórrogas en el pago de servicio de la energía eléctrica como si lo ha hecho el Municipio con el agua.

“Te pide que no salgas de casa la autoridad federal, que no hagas actividades no esenciales, acto seguido te están mandando a la Comisión a cortarte la energía a tu casa en plena contingencia, con las altas temperaturas al orden del día, sin ninguna consideración”, dijo.

Hasta el momento van cerca de 300 intervenciones para prórrogas que ha realizado la organización ciudadana y 40 reconexiones de ciudadanos que les han cortado el servicio desde el pasado 26 de marzo al día de hoy.

Las temperaturas de 35 o 40 grados que ha tenido Hermosillo en los últimos días y que las personas no tengan como prender un aire, lo consideró injusto e inhumano.

“Que sean más sensibles y que no sean tan inhumanas, y que por lo menos en esta contingencia sino vas a ayudar a los usuarios, por lo menos no les cortes y lo que se acumuló en éste temporal porque no pudieron pagar, por lo menos ten la decencia de darle facilidades de pagos”, externó.

Peinado Luna indicó que si bien, no está presente en las oficinas de la Unión de Usuarios si atiende a la población en su Whats App donde al día se comunican cien personas externando preocupaciones y destacan el tema de la electricidad.

Entre las quejas recurrentes es la falta de dinero de las personas para pagar el impuesto a la CFE porque no hay trabajo o les recortaron el sueldo.

Hizo un llamado para que el Estado y el Municipio ayuden a los usuarios para persuadir al gobierno Federal para que sean más humanos en el tiempo la pandemia.

Hasta el momento la Unión de Usuarios ha hecho convenios con la zona de Superintendente de Servicios Básicos de Hermosillo para que den prorroga a los ciudadanos que son citados por la misma CFE para que realicen sus pagos.

Cualquier inquietud con éste tema, del agua o de Infonavit, Ignacio Peinado Luna puso a la disposición a su Whats App el 6621502082, aclaró que solo atiende mensajes.