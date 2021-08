Coronavirus y educación en Sonora: Peligran casas de estudiantes por la pandemia

SONORA.- Asociaciones civiles de casas de estudiantes de Sonora lidian con la falta de recursos para solventar sus gastos básicos, así como de personal para su cuidado y seguridad. Una de ellas, incluso, ya quedó totalmente inhabitable.

Robo de electrodomésticos, tanque de gas, líneas de cobre y el cableado son algunos de los problemas que tiene la Casa del Estudiante Empalmense A.C. al quedar sola por la contingencia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

José López Figueroa, presidente de la casa, reportó alrededor de cuatro robos desde el inicio de pandemia.

Se llevaron todas las líneas de cobre y por dentro del área de varones se llevaron las líneas eléctricas expuso. Como está sobrepuesto porque la casa es muy antigua, no se pueden hacer perforaciones ni modificaciones, entonces arrancaron todo.

Sus ingresos eran la mensualidad de estudiantes para cubrir alimentación, renta de estacionamiento a externos y un apoyo de 15 mil pesos por mes del Gobierno a través del Instituto Sonorense de la Juventud que terminó al mes de empezar la cuarentena, detalló.

• Los vándalos han entrado a la Casa del Estudiante Empalmense y se han llevado lo que han podido.

FOTO: ESPECIAL

NO HAY CONSUMO ¡Y LES COBRAN!

Son 32 los estudiantes que volvieron a sus casas por la contingencia y de los que dejaron de recibir cuotas, mencionó, por lo que comenzaron a acumular una deuda por el servicio de agua.

Es lo más curioso, porque Agua de Hermosillo sigue cobrando hasta 3 mil pesos cuando no hay consumo. Estuve seis meses marcando y me hacían correcciones, igual de 3 mil 500 me lo dejaban en 700 y cacho, continuó.

Me pensaba acercar al Gobierno del Estado para que nos apoyara con una donación en cableado y tubería, expresó. Ocupamos mínimo que la casa esté habitable, es lo único que ocupo, servicios básicos, ya no les pido que nos den lo que nos robaron.

• Los jóvenes estudiantes necesitarán apoyo si se regresa a las clases presenciales.

FOTO: ESPECIAL

SE MANTIENEN

El panorama es distinto para la Casa del Estudiante Sahuaripense A. C. pues se ha mantenido estable recibiendo el apoyo necesario por el Ayuntamiento de Sahuaripa, mencionó el presidente, Hermes Ruiz Robles.

El gasto en servicios públicos como luz, agua e Internet es pequeño, comentó.

"Estamos activando otra área para tener menos gente en cada dormitorio en caso de que se abrieran las clases presenciales, dijo.

Paola Jara, presidenta de la Casa del Estudiante Urense A. C. para mujeres, explicó que solventaban sus gastos con el tradicional Baile Ranchero, pero debido a la contingencia lo tuvieron que cancelar por segunda ocasión.

La Casa del Estudiante Urense A. C. tiene registrados alrededor de 55 jóvenes que se alojaban antes de la pandemia. Paola indicó que entre ellos eran ocho mujeres y los demás hombres.

Hemos estado realizando rifas para solventar los pagos de la institución; ahorita estamos en proceso de realizar una en la que rifamos un total de 50 mil pesos dividido en tres premios, 30 mil, 15 mil, y 5 mil, añadió.

Cada dos o tres meses hacen actividades para conseguir fondos, dijo Julio Aguilar Arredondo, habitante de la casa.

En Ures la gente sí apoya, nos apoyan con la compra de boletos y todo ese tipo de situaciones, celebró.

El cuidado de la casa es bueno, aún viven menos de 10 personas que trabajan y estudian en la ciudad.

• Para apoyar a la La Casa Del Estudiante Urense puede entrar a su página de oficial y contribuir en sus actividades y rifas de recaudación.

FOTO: FACEBOOK CASA DEL ESTUDIANTE URES

PARA SABER