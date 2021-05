Coronavirus Sonora: Adultos mayores vacunados... se contagian por no cuidarse

HERMOSILLO.- Adultos mayores de 60 años que recibieron su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 se contagiaron, pues participaron en reuniones sociales sin los cuidados debidos, informó el director del Centro Anticipa en Sonora, Hiram Valenzuela Jiménez.

Hay que dejar claro que la vacuna no es una protección absoluta, sobre todo cuando no se ha completado el esquema”, enfatizó.

“Hemos tenido pacientes que ya fueron vacunados, iniciaron síntomas y resultaron positivos. El último caso fue una mujer de 65 años que empezó con sintomatología posterior al convivio de su familia y como ya estaba vacunada, decidió bajar la guardia”, detalló.

NO BAJAR LA GUARDIA

Aunque no reveló un número exacto de pacientes que han dado positivo dentro del Centro Anticipa después de la inmunización, aseguró que se ha presentado más de un caso.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que no bajen la guardia, pues si bien, se han disminuido los números de contagios, la pandemia no se ha terminado, señaló, y aún puede presentarse una nueva ola si no se siguen los cuidados adecuados.

“Es importante ser puntuales e insistentes en que la vacuna es solamente una herramienta más para el cuidado, no un escudo absoluto para dejar de cuidarnos, es una herramienta más, nada más”, insistió.

“Los picos más altos que hemos tenido a lo largo de esta pandemia han sido después de festividades donde se involucra a la familia, eso es un hecho, es una realidad. Tenemos que ser conscientes de que este día de las madres, o el día del padre que se acerca, la gente debe seguirse cuidando y no arriesgar lo ganado”, mencionó.

LA AFLUENCIA

Sobre el movimiento del Centro Anticipa en las últimas semanas, comentó que a diario acuden entre 15 y 38 personas como máximo, además de tener un 30% de positividad durante la última semana.

Estas, indicó, han sido las cifras más bajas que ha presentado el Centro Anticipa desde el inicio de la pandemia. Llamó a continuar con las medidas de prevención para seguir por ese camino.

Y EN EL CENTRO ANTICIPA

Sobre el movimiento del Centro Anticipa en las últimas semanas, a diario se presentan: