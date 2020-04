Corella se hace prueba del Covid-19 para descartar

A la espera de que el resultado sea negativo, el ciclista sonorense René Corella se realizó la prueba para descartar tener el Covid-19 tras su llegada de California, Estados Unidos.



Corella Braun arribó el pasado martes a la capital de la Entidad y aunque no presenta síntomas, se realizó el test para poder convivir tranquilo con su familia.



“Un coequipero y yo nos vinimos en carro para evitar aeropuertos y todo y al llegar a mi casa desinfectamos bicicletas y todo nuestro equipaje y pasamos solamente a mi cuarto porque yo paso a segundo término y la prioridad es la salud de mi familia.



“Yo como alguien ajeno que llega de un Estado en el que hay muchos casos más vale cuidarse por ellos, no tanto por mi, de todas maneras hoy en la mañana (martes) fui a hacerme el test y en dos días me dirían si es positivo”, comentó.



El deportista de alto rendimiento comentó que está a la espera de salir negativo pues hasta el momento no ha podido convivir tanto con su familia, a quienes tenía meses sin ver pues se encontraba entrenando en Estados Unidos.