Corazón de Carlos Omar pertenecía a Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Carlos Omar Zárate Camacho, quien falleció al caer la aeronave en la que viajaba de Hermosillo a Santa Rosalía, Baja California Sur, siempre decía que su corazón pertenecía a Hermosillo, ya que fue la ciudad donde estudió e hizo grandes amistades que perduraron hasta su fallecimiento.

"Algo que voy a extrañar es que me felicite en mi cumpleaños, él era de las primeras personas que me mandaba mensaje o me llamaba para felicitarme, era una gran persona y amigo", manifestó Edith Gallegos, quien desde hace más de 10 años lo conoce.

Zárate Camacho falleció el pasado 24 de diciembre en un accidente aéreo, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló tras perder el control y que fue encontrada el pasado 26 de diciembre a 80 kilómetros de Hermosillo.

Este domingo, su familia y amigos saldrán a primeras horas de la mañana para trasladar las cenizas del joven a Santa Rosalía, Baja California Sur y serán veladas en la Sociedad Mutualista Progreso a las 13:00 horas en dicha ciudad y así, dar el último adiós en compañía de sus padres, hermanos y amigos.

Además, una vez en su ciudad natal se llevarán a cabo varias ceremonias en honor al joven, una de ellas por parte del Ayuntamiento de Muelegé donde se montarán guardias de honor.

Al igual que amigos darán lectura a unas palabras dedicadas a Carlos Omar, también en la cancha Pedro Rucho Ceseña, donde amigos del Club de Béisbol "Lopones" y el equipo de básquetbol "Mineros" le rendirán un emotivo homenaje a Carlos, al ser un gran aficionado del deporte.

CONFÍAN EN EMPRESA

La empresa Calafia Airlines será la encargada de indagar lo que sucedió y lo que vaya saliendo, declaró Adelisa Palomares Montoya, la mayor del capitán Alfonso Palomares Navarrete, quien murió en el accidente de la aeronave el pasado 24 de diciembre.

"Calafia se hará responsable del proceso y lo que se deba, a nosotros sólo nos resta esperar a cómo nos vayan informando", resaltó.

Palomares Navarrete era el piloto de la avioneta donde también viajaba Carlos Omar Zárate Camacho, y que desapareció tras despegar del Aeropuerto Internacional de Hermosillo para dirigirse a Guerrero Negro en Baja California Sur.

Los restos accidentados fueron encontrados el día 26 en las cercanías de Tastiota, Sonora.