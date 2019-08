Convierte residuos en composta casera

HERMOSILLO, Sonora..- Desde hace 20 años Mireya Amavizca aprovecha los residuos orgánicos que genera en casa para convertirlos en una composta casera y así utilizarla en su jardín.



Después de cada comida que prepara deposita los restos, que van desde cáscaras de huevo, frutas en descomposición, y hasta restos de salchichas dentro de un recipiente de plástico con tapa y a la mañana siguiente la entierra en su jardín.



Con un sistema básico, y que le ha funcionado, Mireya hace un hoyo en la tierra con ayuda de una pala, deposita los residuos orgánicos y cubre con tierra, para esperar que la naturaleza haga su propio trabajo.



"Hago acopio y voy concentrando los desechos orgánicos, un contenedor para una familia de cuatro personas se llena en un día, de desechos de desayuno, comida y cena, al otro día voy y la entierro en mi jardín", comentó.



Aunque hay quienes sugieren no echar residuos de carne, pollo o alimentos cocinados, a Mireya le ha funcionado muy bien, pues cada que entierra los desechos, los cubre bien y no le ha propiciado la presencia de animales o malos olores.

Entre los residuos que más genera son cáscaras de huevo, cáscaras de cualquier fruta o verdura, arroz que se queda de la comida, y cualquier resto que queda en el plato de alimentos cocinados.



"Echo todos los residuos de la comida, el plato a la hora de lavarlo queda limpio, e incluso con la misma servilleta lo limpio y también la hecho, como es papel, también se degrada", agregó.



MENOS DE CUATRO METROS



En un espacio de menos de cuatro metros cuadrados donde tiene un gran árbol, ahí es donde por 20 años ha enterrado sus desechos orgánicos, la tierra negra llena de nutrientes la ha utilizado para sus macetas, hasta para regalar a sus vecinas y apoyar en huertos.



"He sacrificado el tener césped porque tengo interés en aprovechar mis desechos orgánicos, las hojas secas que caen de los árboles ahí los dejo, lo pico y lo agrego a la tierra con los desechos cuando está muy húmeda", mencionó.



APROVECHAR TODO



Los alimentos cocinados, los residuos frescos e incluso el excremento de perros, se pueden utilizar en la elaboración de composta casera, explicó la maestra de la Universidad Estatal de Sonora, Maribel Pallanez Murrieta.



La especialista en temas de reciclaje y separación de residuosindicó que aunque no se recomienda utilizar estos desechos, pues alentan el proceso de degradación y en ocasiones generan malos olores o la presencia de fauna, sí se pueden mezclar en la composta.



"A veces decimos que no se coloquen popó de perro o alimentos cocinados porque es más fácil la proliferación de gusanos y de mal olor", comentó, "y para evitar que las personas dejen de hacerlo en casa porque tienen generación de gusanos, pero si alguien encontró la forma de hacerlo, excelente".



Pallanez Murrieta mencionó que hay que buscar la forma en la que las personas se sientan más cómodas al momento de hacer la composta.



"Los desechos de carnívoro, en este caso los perros, ya pasó el alimento de difícil digestión, ya le metió ciertos organismos, pero sigue siendo de difícil digestión, no es sencillo que se haga la composta de forma rápida", dijo.

Mireya Amavizca separa los residuos orgánicos que se generan en su hogar.



Estos desechos si no se cubren bien, pueden llegar a generar la presencia de fauna indeseable, alentar el proceso de degradación y generar malos olores.