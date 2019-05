Contratan velador particular en primaria

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que delincuentes vandalizaran las instalaciones de la Escuela Primaria Enriqueta de Parodi, situada sobre las calles Francisco Monteverde y Periférico Norte, la sociedad de padres de familia contrató un velador particular, detalló la directora.



Jesús Adriana Rodríguez Enríquez precisó que a pesar del esfuerzo de los papás, que buscan evitar la comisión de delitos dentro del plantel, es la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) quien debe proporcionar al personal de seguridad.



"Nos habían dejado descansar aproximadamente un año, cuando ya el sábado pasado me avisan en la mañana que había unos aparatos (aires acondicionados) tirados y vengo, y estaban efectivamente tirados.



"Reviso todos los salones y veo que eran esos tres aparatos, en unos cortaron los cables de corriente, vandalizaron unos térmicos, había candados botados, rejas abiertas; y el mismo día, en la noche, me marca una maestra porque vio gente adentro", externó.



DAÑOS EN CABLEADO



La académica precisó que al volver a revisar el inmueble, se percataron de que los malvivientes habían arrancado otros pedazos de cableado eléctrico e incluso abrieron algunos compresores en el mismo sitio donde están instalados.



"En lo que es una cosa o la otra, los padres decidieron meter un velador; entonces les dije ‘sé que es Secretaría quien tiene que designar esas bases’, hablé con la supervisora y por la cuestión de la escuela y la situación, nos otorgaron un permiso para meter al velador.



"Se están recabando firmas para hacer la solicitud correspondiente ante la SEC, estamos ahorita haciendo el oficio, porque los papás han trabajado muy duro para equipar y mantener la escuela, como para que en un día un delincuente eche por la borda todo lo que uno ha batallado", aseveró.



Algunas de las medidas que ha tomado el personal del plantel ante la alza de atracos, añadió, es quitar y poner todos los días las llaves de los bebederos para evitar que se las roben.