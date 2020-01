Contra todo pronóstico logra ponerse de pie

HERMOSILLO, Sonora.- Después de estar tres años postrada en una cama y tres más en una silla de ruedas, y a pesar del diagnóstico de los médicos de que no tendría movimiento en sus piernas, Patricia Ruiz Valdez logró ponerse de pie.

Gracias al bipedestador mecánico De Pie, fabricado por el joven ingeniero Luis Madrid, Paty ha logrado recuperar un poco de movilidad en sus piernas. Es el primer bipedestador que vende Luis.

Hace seis años un accidente en su trabajo le provocó un esguince en un brazo y le derivó en diversos problemas que la dejaron inmóvil, todo esto en cerca de un mes y medio.

"En el trabajo tuve un accidente y tuve un esguince en el brazo, me pusieron la férula muy apretada y se me comprimieron las arterias y las venas y se me hizo una trombosis en el brazo. A raíz de que estuve internada agarré una bacteria y se me alojó en la columna y colapsé y quedé sin movimiento", dijo.

Después de varias operaciones, incluida una en el pulmón porque este cicatrizó con una costilla, desde hace casi tres años Paty empezó con terapia y con ayuda de tornillos y barras en su columna, pudo sentarse en una silla.

Pero ella siempre creyó que podía hacer algo más y nunca pensó en que siempre estaría en la silla y en una ocasión vio una entrevista con Luis Madrid, el creador del bipedestador, que podía ayudar a personas en situaciones similares a la de ella.

"Gracias a Dios, Luis apareció en mi camino, desde que vi la entrevista sentí algo en mi corazón y dije ‘este aparato es para mí’ y me contacté con él, nos pusimos en contacto y le dije que iba a hacer lo posible por comprarlo", platicó.

REGALO DE NAVIDAD

Después de que la familia de Paty reunió el dinero para comprar el aparato, Luis se comprometió a terminarlo antes de Navidad y en menos de quince días, gracias a que tenía piezas disponibles, lo entregó el 23 de diciembre.

"Cuando nos comunicamos le trajimos el prototipo del aparato a Paty y lo probó y dijo que sí lo quería, le tomamos sus dimensiones y lo trajimos antes de Navidad", comentó Luis.

Y así pasó la Navidad de pie y con toda su familia, después de casi un mes ha podido recuperar un poco de sensibilidad en sus piernas, que anteriormente no sentía.

NO SE DA POR VENCIDA

Antes de su enfermedad Paty era agente de ventas y después de pensionarse y estar en su casa, no ha dejado de trabajar, realiza costuras, cuida a sus nietos y hace todas las labores domésticas, acompañada y apoyada siempre por su esposo y su hija.

A diario una o dos veces al día usa el aparato hasta por 20 minutos y en él se mueve por su casa.

Luis fue testigo de lo que su creación puede hacer en las personas en condiciones similares a las de Paty, pues en sólo un mes ella tiene sensibilidad y movimientos en sus piernas.

Paty aún no ha platicado con los médicos que le dijeron que ya no iba a volver a caminar ni a moverse, pero tal vez a su próxima consulta vaya de pie, en su bipedestador.