Conmemorarán diferente el Día del Autismo

HERMOSILLO, Sonora.- La asociación Autismo Sonora A.C invita a todos a conmemorar mañana 2 de abril el Día Internacional del Autismo, con la publicación en su muro de Facebook de alguna anécdota que hayan pasado con una persona que tenga esta condición.



La secretaria general de la Asociación, Arely Palafox, explicó que debido a la contingencia sanitaria que se vive en estos momentos por el Covid-19, no será posible hacer actividades al aire libre o reunirse el algún lugar, ya que las personas con autismo pueden sufrir un riesgo mayor a otros de contagiarse.



“Vamos a estar celebrando desde casa porque muchos niños, por esta contingencia, tienen riesgo de ser contagiados al sacarlos, más que ellos no cuidan lo que tocan o a quienes tocan y pueden estresarse con el cubrebocas”, explicó.



“Entonces queremos que todos los que conocen una persona con autismo cuenten alguna historia que ellos consideren importante en sus muros y pongan el hashtag #Yo amo a una persona con autismo” y #Mi historia con una persona con autismo, para que la gente aprendan que todos somos diferentes, pero únicos y maravillosos”, expresó Palafox.



También invitó a que vean y del like a la página oficial Autismo Sonora AC, ya todo el día miércoles 2 de abril compartirán cápsulas informativas sobre esta condición y cómo vivir con ella.