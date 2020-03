Confían madres de familia habrá medidas sanitarias en escuelas

HERMOSILLO, Sonora.- Madres de familia en Hermosillo afirman que sí llevarán a sus hijos a la escuela el próximo martes, a pesar de la alerta general del Covid-19 que se ha expandido en el País, ya que consideran que los planteles tendrán las medidas necesarias para proteger a los alumnos.

En un sondeo con madres de familia antes de que la SEC diera a conocer que la asistencia a clases esta semana no será obligatoria; hicieron énfasis en que en Sonora aún no hay casos confirmados, por lo que ven importante que los menores no se atrasen más en su educación, ya que aún no se sabe el tiempo que las clases puedan detenerse por la propagación del virus.

El sábado el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que todas las escuelas del sistema educativo nacional suspenderán actividades del 20 de marzo al 20 de abril para evitar contagios entre alumnos.

Ayer por la tarde, el secretario de Educación y Cultura de Sonora, Víctor Guerrero González, informó que la asistencia de estudiantes a clases en educación básica de martes 17 a viernes 20 de marzo no será de carácter obligatorio y la ausencia no se reflejará en calificaciones.

Hasta ayer no se había confirmado ningún caso de Covid-19 en Sonora.