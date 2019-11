Conducir al futuro

Tener un auto sin preocuparte por el gasto de la gasolina, olvidarte de revisarle el aceite, eliminar de tu lista de pendientes darle servicio e, incluso, en ocasiones hasta soltar el volante para que se conduzca solo.

Ésas no son las características de un modelo futurista, pues hay personas como Humberto Romo que gozan los beneficios de conducir un carro eléctrico.

El sonorense de 46 años es dueño de un Tesla Model 3, un automóvil que además de poseer la tecnología más avanzada, se caracteriza por ser ecológico.

Tomé la decisión porque mi carro anterior gastaba mucha gasolina, obviamente pensando también en la parte ecológica me gustaba y me llamaban mucho la atención los carros eléctricos. Ya cuando sale Tesla y comienzan a sacar los autos ya con un precio más económico, por decirlo, que los otros modelos que son más caros", menciona.

Cargar un auto eléctrico es más sencillo de lo que se puede pensar, pues con el cable adaptador de 220 voltios cualquier tomacorriente es útil.

"Al día gasto entre 10 y 15% de la carga total. Yo lo pongo a cargar todas las noches y tarda una hora, hora y media aproximadamente en cargar", explica Humberto.

También existen los supercargadores en algunos puntos del País, los cuales ayudan sobre todo para hacer viajes de distancias largas.

"El supercargador es un cargador que básicamente te carga el carro hasta un 80% en 20 minutos, ya el resto sí se tarda un poco más, puedes estar hasta una hora para el 100%, sobre todo si tenías muy abajo.

"Lo que la tecnología hace es que trates de no estar tanto tiempo cargando el carro, tardas 20 minutos, llegas al 80% y te vas al siguiente supercargador".

Además del ahorro de combustible, los autos eléctricos no requieren del servicio eventual de los motores de gasolina. El Tesla funciona con un motor de inducción y baterías, así que su mantenimiento es mucho más económico.

Todas las funciones y marcadores del auto se encuentran y se realizan a través de la pantalla central, la más destacada y atractiva es el piloto automático (autopilot), que le permite al conductor ceder el control al propio carro, que se guiará en carretera por el GPS, las líneas de la carretera y el tráfico.

Esta aplicación aún no es funcional en la ciudad, aunque Humberto Romo considera que una vez que llegue esa tecnología no podrá utilizarla en la capital sonorense.

"El piloto automático no está hecho todavía para ciudad, incluso en Estados Unidos, en el momento en que actualicen el sistema de todos modos creo que va a ser difícil aquí en Hermosillo, no sólo por los baches sino porque no están las calles pintadas, los carriles correctamente".

El control del automóvil también se puede realizar en su totalidad en la aplicación del teléfono, por lo que la llave (tarjeta) termina siendo un souvenir.