Concluye Unison 7 expedientes por hostigamiento sexual

HERMOSILLO, Sonora.- En nueve años la Universidad de Sonora ha recibido 14 denuncias por hostigamiento sexual, de las cuales 10 son de profesor a estudiante, cinco están en proceso y cinco ya concluidas, ya sea por rescisión de contrato o que los maestros decidieron irse.



Las otras cuatro son de trabajador a estudiante, dos de ellas en proceso y dos concluidas con la separación del cargo de los señalados.



"Ha habido denuncias contra maestros que han tenido comportamientos inadecuados, estas denuncias han tenido lugar en las redes o en actos socialmente establecidos como lo fue el tendedero del acoso, hubo rescisiones de contrato, en el caso extremo; hubo llamadas de atención", dijo Rita Plancarte Martínez, vicerrectora de la Unidad Regional Centro.



LO QUE DICEN LAS REDES



Durante la semana pasada EL IMPARCIAL realizó encuestas en redes sociales sobre si consideraban que el acoso u hostigamiento sexual se había incrementado, a lo que la mayoría respondió que no, que simplemente hoy eran más visibles.



Plancarte Martínez coincidió con esta percepción y aseveró en que es importante fomentar una cultura de la denuncia, pues aunque en redes se alerta del tema, cuando se hace formalmente, se procede.



"Antes no se hablaba de eso, era un asunto que no era visiblemente socialmente, pero ahora las mujeres estamos dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias para llegar a una sociedad a la que haya equidad de género", dijo.



PROCEDIMIENTO



El procedimiento para denunciar un caso de acoso u hostigamiento sexual es acudir a la Comisión de Derechos Universitarios y ahí se llena un formulario y se presentan pruebas, en caso de tenerlas, sin necesidad de que haya careos con los presuntos victimarios.



Posteriormente la denuncia se pasa a Recursos Humanos para ver posibles sanciones a empleados, mientras que si el señalado es un alumno por caso de acoso, se pasa a la Comisión de Honor y Justicia.