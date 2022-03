“Conchita” se queda sin nada; incendio destruye su vivienda

HERMOSILLO, Sonora.- Concepción Villasana, de 78 años de edad, jamás imaginó que ya no volvería a ver las pocas pertenencias que tenía y que perdería su casa por completo en un incendio que ocurrió a unos minutos de haber salido de su casa.

Alrededor de las 16:30 horas del viernes pasado, se registró un incendio en un predio ubicado en las calles Mesa del Seri, entre Reforma y Guadalupe Victoria, de la colonia Heberto Castillo.

El siniestro ocurrió en la casa de “Conchita”, como es conocida por los vecinos, donde vive con su hijo Judas, de 29 años, y ambos se dedican a recorrer las calles de la ciudad en busca de material de reciclaje y venderlo para poder comer.

Ese día “Conchita” se había preparado con su carrito para salir un rato a recoger botes, cartón, madera o cualquier cosa que le sirviera y venderlo en las recicladoras, y afortunadamente logró salir a tiempo de su casa, la cual fue consumida por el fuego en pocos segundos.

Yo iba dando vuelta aquí en la Reforma y ya iba a la mitad cuando vi que se prendió. No supe porqué, yo nomás vi el incendio y me di prisa; dejé el carrito que traía y ya me fui corriendo”, relató.