Conalep de Hermosillo aún tiene espacios para primer ingreso

HERMOSILLO, Sonora.- Para los jóvenes en edad de ingresar a preparatoria y que no iniciaron el ciclo este año, el Conalep Hermosillo III ofrece 35 lugares en la carrera técnica de Autotrónica, señaló el director del plantel, Jesús Borjas Montenegro.

Destacó que esta especialidad tiene muchas ventajas para los alumnos, debido a que la institución cuenta con varios convenios con empresas del ramo automotriz y los estudiantes pueden incluso recibir una oportunidad laboral.

Muchos de nuestros muchachos están trabajando ahí o siguen estudiando alguna ingeniería, porque los becan las empresas, o ellos prestan su servicio y les dan una especie de beca”, expresó.

Para inscribirse, los aspirantes no necesitan haber realizado el registro en el proceso de la SEC, “Prepa Sonora”, sino que pueden solicitarlo directamente en el plantel y entregar la documentación necesaria.

Borjas Montenegro resaltó que aunque el semestre ya empezó en el Conalep, como en todas las preparatorias, los jóvenes que atiendan el llamado y se inscriban en estos días no deben preocuparse por perder clases, debido a que aún está el periodo de inducción.

Añadió que este registro extraordinario podrá hacerse hasta el 15 de octubre, pero lo ideal es realizarlo desde ya para que los nuevos alumnos se incorporen lo más pronto posible a las actividades académicas.

“Si alguien no tiene el medio económico, no hay ningún problema, porque hay una aportación voluntaria, pero si alguien no tiene el recurso eso no es ninguna limitante, lo estamos atendiendo, y para estos tiempos que estamos trabajando a distancia, se nos apoyó con 15 tablets para muchachos que no tienen acceso”, dijo.

MÁS INFORMACIÓN: