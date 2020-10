Con sus propias manos construye su casa en la invasión Guayacán

HERMOSILLO.- Desde joven Zenaida Peláez Cruz se enfrentó a vivir en las calles y supo lo difícil que es salir adelante sin contar con un hogar, por eso decidió construir una casa para sus cuatro hijos, en el cerro de la Calle 3, de la invasión Guayacán.

Con una barra y pala Zenaida ha colocado madera, láminas y lonas que forman parte de lo que será su vivienda, aunque aun no tiene techo, duerme en el suelo acompañada por una de sus hijas y su perro.

Estábamos viviendo en un cuarto aquí en esta colonia, pero nos tuvimos que cambiar, estoy empezando de cero, no tengo las cosas, pero sí las ganas de darle una casa a mis hijos”, expresó.

COCINA EN UN TAMBO

La mujer de 33 años comentó que cocina en un tambo que le sirve de hornilla, los vecinos le brindan agua y con una extensión obtiene electricidad para un foco, el cual mantiene prendido para evitar robos durante la noche.

“Mis hijos son mi todo, por ellos hace poco terminé la secundaria, estoy muy orgullosa de ellos”, señaló, “ellos tocan el violín y tienen muy buenas calificaciones y eso me llena de satisfacción, quien quiera puede venir a ver cómo vivo, no miento, necesito ayuda porque ahorita no estoy trabajando, aquí no se puede dejar solos a los niños”, expresó Peláez Cruz.

Si puede brindar ayuda a la familia puede depositar a la tarjeta de Bancoppel 4169-1603-9712-0370.

¿QUÉ NECESITA?

Material para construir, alimento, ropa para niñas de 16, 14 y 16 años y niño de 7 años.

Más información 66-28-47-45-95.

