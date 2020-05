Con su arte transforma a Real del Carmen en “Real del Santo”

Entre las casas abandonadas y el graffitti de las bardas de la colonia Real del Carmen destacan las pinturas religiosas y hermosos paisajes que realiza Bernabé Zazueta Gutiérrez, quien casi sin querer transformó la colonia.

Desde niño mostró interés por el dibujo, y aunque no tenía los medios para estudiar, no se dio por vencido; hoy a sus 43 años de edad puede sentirse satisfecho de haber cumplido su sueño.

Empezó a pintar en su natal Etchohuaquila, de donde salió hace 10 años, en busca de cumplir su anhelo: Que se conocieran sus pinturas y poder sacar adelante a su familia.

“Me apasiona lo que hago y lo disfruto, llegué buscando trabajo para pintar en negocios y batallé para que me dieran la oportunidad, pero después de eso me llegó bastante y ahora está lleno de santos y paisajes en Real de Carmen, Las Placitas y por el Quiroga”, expresa Zazueta Gutiérrez.

Los vecinos de Real del Carmen saben que Bernabé puede transformar con unas cuantas pinturas, brochas y pinceles, una pared con graffiti en un lienzo para pintar un paisaje o una figura religiosa.

A la colonia le dicen Real del Crimen, pero ahora me dicen que la voy a convertir en Real del Santo por las imágenes que he pintado, algunas contratadas por vecinos otras las realicé con donaciones de pintura que me hicieron para mejorar los espacios de la colonia”, manifiesta Bernabé.