Con solo dos meses, Luis Carlos requiere una cirugía corazón abierto

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a una cardiopatía congénita, Luis Carlos, de solo dos meses de edad, requiere una cirugía a corazón abierto antes de cumplir seis meses, pero este procedimiento tiene un costo de aproximadamente 400 mil pesos.

Jazmín Alejandra Montaño Osorio, madre del menor, explicó que fue desde el embarazo cuando los médicos notaron que el corazón del niño tenía un soplo.

Aun así, la joven y su familia tenían esperanza de que con el nacimiento se cerrará y no requiriera ningún tratamiento, pero esto no sucedió, sino que por el contrario, comenzó a hacerse más grande.

"Yo tenía cinco meses de embarazo cuando me dijeron que el bebé tenía una artería que no se le cerraba, pero que era un soplo chico y que cuando naciera se le podía quitar", comentó Jazmín.

"Cuando nació lo lleve con el pediatra y el primer mes, aunque si le vio el soplo, me dijo que todo bien; a la segunda cita me dijo que se lo escuchaba más fuerte, y que me recomendaba que se lo llevará a una cardióloga", dijo.

En ese momento, Jazmín, Luis Carlos y su mamá viajaron de Pitiquito, Sonora, hasta Hermosillo para buscar una especialista que revisará al niño.

Cuando la doctora lo vio, le explicó que el pequeño tenía una enfermedad llamada "Comunicación Interventrícular Perimembranosa", por lo que requería una cirugía a corazón abierto.

"La cardióloga checó al niño y se dio cuenta de que su soplito en vez de cerrarse se abría más y le pasaba sangre a sus pulmones, esto puede ser grave, por eso nos dijo que necesitaba una cirugía urgente, lo más rápido que se pudiera para que no lo afectara" contó.

"Ahorita Luis Carlos está con medicamento y queremos ver opciones donde puedan operarlo; vamos a ir al Hospital Infantil y también vimos que en el San José pueden, pero se necesitan 400 mil pesos para eso", dijo.

Al ser madre soltera, y aun estar estudiando la preparatoria, Jazmín dijo muy desesperada de no poder contar con los recursos suficientes para pagar la cirugía de su hijo.

Por esa razón, hizo un llamado a la ciudadanía, instituciones o empresas que puedan ayudarla, ya que no quiere ver a su hijo afectado, o grave, debido a este problema.

¿Cómo puedo ayudar a Luis Carlos y Jazmín?

-Pueden comunicarse para mayor información a los teléfonos 637 124 0338 o al 637 123 4416.

-Así mismo, pueden hacer donativos económicos a las cuentas banamex: 5256783489982497 o al 4213166150224099