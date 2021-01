HERMOSILLO.- A raíz de la muerte de su abuelo, Beatriz Elena López Valdez buscó la manera de mantener vivo el recuerdo de quien era su mejor amigo. Fue así como hizo un oso tipo peluche con la pijama que él portó en vida y meses después creó Siempre Contigo HMO.

Es así como hace estos ositos con prendas de vestir para recordar momentos gratos o a la persona a extrañar.

La joven de 23 años, relató que hace año y medio su abuelo fue diagnosticado con cáncer, por lo que poniendo en práctica su profesión de fisioterapeuta estuvo a su cuidado durante sus últimos días de vida.

Al momento de su partida, yo me quedé con su pijama. Se me vino a la cabeza de hacer algo con ella, porque como la mayoría de mi ropa se queda en el clóset guardada, no quería lo Una joven hermosillense tuvo esta iniciativa tras la muerte de su abuelo Con ropa de personas fallecidas, crea muñecos y mantiene vivo el recuerdo mismo para el recuerdo de mi abuelito”, comentó.

A López Valdez se le ocurrió buscar un lugar donde pudiera confeccionar un oso con la prenda que perteneció a su ser querido, pero no encontró a quien pudiera hacerlo y así retomó un hobbie: La costura.

Para ella, el perder a su abuelo fue un golpe muy duro, por ello buscó hacer una figura para darle forma y un rostro para sentir esa cercanía.

El fallecimiento de su abuelito la motivó a hacer este tipo de osos.

“Fue porque me gustó el sentimiento que tuve con el osito, pensé que no había quien lo hiciera. Sé que hay muchas personas que quisieran tener un recuerdo como un osito de sus seres queridos y fue cuando pensé que podría hacerlo. No inicio como una forma de hacer un negocio”, dijo.

El pasado 14 de julio empezó formalmente con el apoyo incondicional de su madre el proyecto de Siempre Contigo HMO, el cual ha logrado hacer felices alrededor de 80 personas con sus osos de peluche.

EN SIETE DÍAS

Para hacer un oso, Beatriz Elena tarda alrededor de siete días en el proceso de confección para después entregar un peluche de 50 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho.

“Para hacer un osito pueden ser telas como franela, algodón. El patronaje, las medidas, alfileres los fui adquiriendo con el tiempo, me fui haciendo de herramientas”, añadió.

Beatriz Elena enfatizó que este proyecto no busca enfocarse únicamente crear nuevos recuerdos para personas que fallecieron, sino también para personas que buscan recordar una fecha especial, con ropita de bebé, incluso de perritos.

“Yo creo que la contingencia y las periddias que hemos tenido estos momentos se han reflejado en los ositos y los pedidos que hemos tenido”, aseveró.

Una de las historias que más le ha conmovido fue donde una persona pidió un osito para su abuela, quien padecía demencia senil y la tela era del abuelo.

“Lo reconoció al momento de ver al osito. Reconoció que era ropa de su esposo. Fue un momento muy bonito, porque fue un momento de lucidez en el que reconoció a quien pertenecía la tela”, relató.

Para la creadora de Siempre Contigo, la reacción de las personas es invaluable, ya que no se esperan un regalo tan personal e íntimo, el cual desemboca diversas emociones.