Con mucho orgullo

HERMOSILLO, Sonora.- Con basta experiencia en defender la casaca mexicana, el hermosillense Daniel Durazo será pieza fundamental si el País quiere conseguir medalla en el softbol en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Desde que era más joven, "Chicomán", como lo conocen dentro del ámbito de la pelota blanda, ha sido frecuente en competencias en las que se ha encargado de ubicar a México en el mapa de la disciplina.



"Representar a México siempre va a ser un orgullo ya que es una satisfacción personal para mí y para mi familia, y las personas que me apoyan y me siguen en este deporte", mencionó el sonorense.



Aunque el tener en el pecho el nombre del País que lo vio nacer ha sido algo constante para él, no negó que poder pararse en esta competencia significa algo importante para él, incluso es algo con lo que soñaba desde chico.



"Todos los torneos, creo, que son muy importantes, en lo personal unos Juegos Panamericanos creo que es como un sueño hecho realidad, tienen un peso muy grande en portar la camiseta de mi País en tal competición.



"Me emociona estar al máximo nivel de competencias en América y ver tantos deportistas de otras disciplinas vienen a competir, creo que es algo maravilloso ver tantos atletas, tantos deportes, y todos enfocados en lo mismo, ganar una medalla", indicó.



Ya instalado en Lima, Daniel reconoció que no ha sido fácil el camino para llegar a esta competencia, ya que hay mucho talento en México que obviamente quería meterse en la lista final a la que él, finalmente pudo asistir.



"El camino no fue fácil, fueron muchas concentraciones mucho tiempo y esfuerzo dedicado a poder pasar todos los filtros para poder asistir y estar con la selección mexicana",



reconoció.



Hablando de posibilidades de subir al podio, Daniel afirmó que la preparación que traen es de alto nivel, ya que pudieron medir sus fuerzas con los mejores equipos del planeta hace pocas semanas.



"Creemos plenamente en el equipo y en el cuerpo técnico, tuvimos un torneo mundial en el que vimos un nivel de calidad de Países que también vienen a estos Panamericanos, entonces venimos motivados ya que confiamos, entre todos, que sí se puede", mencionó.



Además, aclaró que en este tipo de competencias, el papel que juega el aspecto mental es de suma importancia, situación para la que también se prepararon arduamente.



"Llegamos preparados al torneo, lo físico juega un papel importante, pero en torneos tan grandes como este lo mental juega un papel fundamental y concentrarse en el juego y sacar los resultados es lo que se espera", declaró.