Con lágrimas en los ojos, Fabiola pide ayuda para comprar medicamento

HERMOSILLO.-Con lágrimas en los ojos, Fabiola Martínez Mosqueda pide el apoyo de la ciudadanía para poder comprar parte del tratamiento que requiere para su estoma, el cual tiene un costo de mil 800 pesos a la semana.

"Si ustedes pueden ayudarme se los agradecería, porque es un poco caro el material que uso para mi estoma, que son barreras y bolsas de urostomía; únicamente pido el apoyo de ustedes porque ya sola no puedo", admitió entre sollozos.

La mujer, de 49 años, es paciente de cáncer desde hace una década, y debido a esta enfermedad su cuerpo se ha deteriorado constantemente, al punto de no poder conseguir un trabajo.

Es a través de los apoyos que le dan algunas personas, que Fabiola consigue cajas de dulces para poder vender en las calles del centro y así sacar para su tratamiento, pero cada vez se le complica más incluso hacer eso, aceptó.

"Yo fui diagnosticada con endometriosis desde hace diez años, ya de ahí he tenido tratamiento pero la enfermedad se ha convertido en algo más fuerte y más fuerte, hasta que llegue aquí", señaló su estoma.

Te puede interesar: Cómo las vacunas ARNm que nos salvaron frente a la covid pueden derrotar a otras enfermedades y convertirnos en "superhumanos"

Fabiola requiere mil 800 pesos a la semana

"Yo no he podido conseguir trabajo, y son algunas dulcerías las que me regalan una bolsa de mazapanes, de paletas y ya yo los vendo y saco la mitad del tratamiento a veces, o veo donde lo venden más barato, pero ya estoy muy cansada", manifestó con tristeza.

El costo del tratamiento que requiere Fabiola es de mil 800 pesos semanales, entre las bolsas de urostomía y las barreras para colocársela.

Cualquier persona que desee ayudarla, puede comunicarse con ella al 631 318 3424, o bien pueden dejar el apoyo en el Centro Estatal de Oncología, donde lleva su tratamiento, a nombre de Fabiola Martínez Mosqueda.