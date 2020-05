Comunidad Triqui clama por ayuda.

Por la pandemia de Covid-19 el aislamiento social es fundamental y para muchos que trabajan por su cuenta, esto implica dejar de salir a laborar, lo que les ha traído una situación complicada.

Tal es el caso de la comunidad Triqui, donde 150 familias batallan para conseguir alimento, principalmente los adultos mayores, que no han podido trabajar en los campos agrícolas por ser personas de alto riesgo.

Por ello esperan que la comunidad los apoye donándoles alimento, pues en este momento escasea mucho.

Lucio Hernández de Jesús, gobernador de la comunidad Triqui, destacó que son más las personas de la tercera edad las que requieren de apoyo y otros que tienen alguna discapacidad.

“Nosotros pedimos despensa para la gente, arroz, frijolitos, sopas, que sean cosas de despensa porque hasta ahorita no hemos recibido apoyo de nadie ni del Gobierno.

No tenemos médicos, no han llegado apoyos de ese tipo y hay gente mayor de 70 años y no se les ha permitido trabajar y son los que más necesitan ayuda”, afirmó.

El Gobernador de la comunidad Triqui espera que el apoyo llegue lo antes posible, ya que la situación es crítica.

“Muchos no están trabajando y como no están trabajando no se les está pagando”, recalcó, “y no pueden compran alimento y aquí son muchas familias”.



¿PUEDE APOYARLOS?

La comunidad Triqui está asentada en el Poblado Miguel Alemán, si gusta apoyarlos puede comunicarse a los teléfonos: 66 24 18 13 40 y 66 24 18 88 50.