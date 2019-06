Comprará Unison más máquinas recicladoras

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la alta demanda que han tenido las máquinas recicladoras instaladas en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, la institución buscará adquirir más para colocarlas en el resto de las unidades regionales, expuso Enrique Velázquez Conteras.



El rector de la Máxima Casa de Estudios detalló que todavía no se tiene un reporte completo, pues se realizará al cumplir los primeros seis meses de uso, para verificar cuál es el costo-beneficio.



"Va muy bien, no me han pasado el reporte, pero estas máquinas recicladoras sí han tenido buena demanda y probablemente pongamos más de estos centros, tanto en otras áreas de aquí, de Hermosillo, como en los otros campus.



"Estoy esperando el último reporte, la idea era seis meses de uso para ver el costo-beneficio, es decir, en qué tanto tiempo recuperaríamos la inversión en el equipo, porque este material de reciclaje se vende", explicó.



Aunque no se tiene una fecha sobre la posible adquisición de otras máquinas, enfatizó que espera poder presupuestarlas para el próximo año.



MAYOR CONTROL



En cuanto al periodo vacacional que inicia en julio próximo, Velázquez Contreras indicó que se tendrá un mayor control de entrada y salida, para evitar la comisión de robos dentro de la institución.



"Es común que en estas fechas enviamos todas las recomendaciones a nuestros profesores que se quedan trabajando, porque algunos, quienes tienen experimentos, siguen trabajando, entonces damos una serie de recomendaciones de seguridad", dijo.



Respecto al robo ocurrido en el edificio principal hace algunas semanas, informó que se logró identificar a la persona y recuperar los bienes que había sustraído.



"Por supuesto eso te obliga a reforzar la seguridad", expuso, "ya pusimos un sistema de alarma en el edificio de Rectoría y estamos por entregar la última cotización para el sistema de video vigilancia inteligente que nos pueda avisar".