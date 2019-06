Compran el agua hasta en mil pesos por fallas en pozos

HERMOSILLO, Sonora.- Al igual que algunos de sus vecinos, en las últimas semanas, Silvia Alemán Mondragón ha pagado a pipas particulares para que la surtan de agua, debido a que no cuenta con este servicio ni para la limpieza del baño, en la colonia Natura.



La residente manifestó que llevan cerca de tres semanas sin el servicio del vital líquido en la colonia ubicada al Norteponiente de Hermosillo y han tenido la necesidad de pagar hasta 500 pesos a pipas particulares.



Agregó que tiene conocimiento de que es a causa de los pozos dañados la razón por la que no les llega agua a las viviendas de este sector.



"La andamos tapando (la alberca) porque se está ensuciando, es para limpiar el baño es para donde más falta hace, es donde más se necesita", expresó la mujer, quien con una lona cubrió la alberca que contenía el vital líquido.



Explicó que no tiene tambos para surtirse de agua y el tinaco no le abastece lo suficiente para la semana, así que optó por llenar la alberca de plástico del vital líquido.



"Ya llegó el recibo de agua, pero dijo mi hijo que no la va a pagar porque óigame, ya tenemos mucho sin agua y no nos dan respuesta de nada, y todos aquí no tenemos agua", enfatizó.



La compra de agua para consumo es de garrafón, para realizar la limpieza es la del tinaco y la alberca que llenaron y agregarle el pago el recibo del agua es algo complicado, agregó.



LE RUEGAN A PIPERO



Al operador de la pipa, indicó que le "rogaron" para que les surtiera de agua, sin embargo de última hora la alberca de plástico donde almacenaron la mayor cantidad de agua la agujeraron de manera accidental y retener el líquido se les complica



cada vez más.



María Victoria Olivarrieta Carmona, directora de Agua de Hermosillo, informó que los problemas de servicio de agua y baja presión han afectado a 100 mil habitantes de 35 colonias al Norponiente de la ciudad.



Reconoció que vecinos han pagado cantidades de hasta mil pesos para que pipas particulares les surtan de agua.



"El servicio que hace el Ayuntamiento es totalmente gratuito, no tiene ningún costo y lógicamente nosotros auxiliamos a Agua de Hermosillo, cuando de alguna forma se tiene un detalle", apuntó.



Indicó que los vecinos que requieren el servicio de pipas para surtirse de agua debido a que por el problema de abasto no les llega, se comuniquen con Agua de Hermosillo para que envíen las



pipas de apoyo.



Las colonias a las que han repartido el vital líquido son Progresista, Primera Hermosillo, Unión de Colonos, Viñedos, Machi López, Norberto Ortega, Paseo del Pedregal y Villa Verde. Hasta el momento este servicio han beneficiado a cerca de 2 mil 700 familias, dijo.