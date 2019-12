Complicará paro de transporte a hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora.- Las amenazas de huelga del transporte público serán constantes para el usuario porque permanece el sindicato de Sictuhsa, aseguró Alfonso López Villa.



El dirigente de Vigilantes del Transporte comentó que desde la toma de posesión de las empresas del transporte ha habido cada dos meses las amenazas de paro de labores por el sindicato que dirige Apolinar Castillo Valdez.



“Hay unas cosas en las que ya llegaron a un acuerdo, y hay otras en que no, sobre todo en cuestión de dinero, sueldos y salarios, pero pues la CTM sigue en pie que quieren hacer la huelga”.



“Es un sindicato que viene de la anterior administración, se llama sindicato de Sictuhsa, entonces indemnizaron a muchos por allá por mayo, junio, pero quedaron otros ahí que son los que están haciendo el movimiento”, manifestó.



Las amenazas de huelga seguirán dentro de dos o tres meses porque es una historia que se viene repitiendo, dijo.



“Desde que entraron han estado amenazando a huelga, han sido una 5 o 6 veces, las han ido aplazando y la última fecha es el 11 de diciembre, pero la han ido aplazando”, señaló.



Hasta el momento el sindicato de los trabajadores del transporte urbano ha demostrado que no le interesa mejorar la movilidad de la ciudad, comentó.



“La solución que nosotros planteamos desde que las compañías nuevas agarraron el servicio fue que indemnizarán a todos los trabajadores del sindicato y empezarán a contratar a otros trabajadores, pero pues algunos trabajadores se quedaron”, indicó.



Las peticiones que realiza el sindicato del transporte dijo López Villa no son justas porque dañan a la población.



Una mujer que tiene que acudir a dos hospitales para atender a sus hermanos tendrá que pagar servicio de taxi en caso de que estalle la huelga del transporte urbano.



“Cómo nos vamos a mover los que no tenemos carro, porque mañana tengo que volver a salir, estoy saliendo en puros camiones, tengo un hermano en diálisis y otro en la Cruz del Norte”, dijo Evangelina Romero.



“Va estar pesado, si se ponen en huelga, no sé que voy hacer mañana, voy a tener que pagar taxi”, agregó.



Alfonso López Villa, dirigente de Vigilantes del Transporte, indicó que los usuarios deben de estar preparados para un paro del transporte urbano.