Comparte sonorense experiencia de fotografiar el agujero negro

HERMOSILLO, Sonora.- Albert Einstein describió los agujeros negros, de hecho, eran una proyección de su Teoría de la Relatividad, pero nunca pudo observar uno. Fue 64 años después de su muerte cuando un grupo de científicos logró capturar la imagen del fenómeno.



Entre estos investigadores estelares y quienes contribuyeron a la ciencia históricamente al fotografiar el horizonte de sucesos de un agujero negro en el espacio, estuvo Sandra Guadalupe Bustamante González, originaria de Hermosillo, Sonora.



"Fotografiamos el horizonte de eventos de un agujero negro, viene siendo un agujero negro supermasivo que se encuentra en la galaxia M87, que a su vez se encuentra en la constelación de Virgo", explicó.



De visita en Hermosillo para obtener su visa como estudiante ya que está por ingresar al doctorado en Astrofísica en la Universidad de Massachusetts, Sandra ofreció una conferencia sobre su logro a los estudiantes de Física de la Universidad de Sonora (Unison).



Contó que formó parte de un grupo de científicos mexicanos que en 2017, a través del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) ubicado en Tonantzintla, Puebla, en conjunto con otros siete equipos, lograron la fotografía del hoyo negro.



Fue en abril de ese año, dijo, que el GTM se sincronizó con otros siete radiotelescopios instalados en Estados Unidos, España, Chile, la Antártida, a cuyo sistema se le dio el nombre de Telescopio de Horizonte de Eventos, y juntos lograron la fotografía del fenómeno.





Hay más que hacer



En el proyecto participaron alrededor de 200 científicos de 20 países, pertenecientes a cerca de 60 instituciones. En total fueron ocho los investigadores mexicanos involucrados en el plan.



"Yo creo que sí me pasé alrededor de un mes subiendo y bajando la montaña. Entonces ya pues fueron las dos semanas previas y después el periodo de observación que fueron dos semanas", relató respecto al lugar donde estaba ubicado el telescopio.



Pero el trabajo no concluye con la fotografía lograda, explicó, al contrario ahora hay más qué hacer: En 2018 se unió un nuevo telescopio para realizar observaciones y dos más para los proyectos de investigación del año 2020.



Precisó que en 2017, observaron otro agujero negro en la Galaxia de Sagitario A, además de otros tres agujeros negros, pero ya por tiempo y otras circunstancias ya no pudieron fotografiar, por lo que es material que no se ha analizado.



Siempre quise crear algo que pudiera ayudar a los científicos a poder entender mejor el universo, entonces creo que mi participación en ese proyecto pudo lograr ese objetivo que tenía yo, al salir de la escuela", expresó.

La hazaña de los científicos entre los que participó Sandra, y que fue parte de su sueño desde que era una niña, marca un hito en la ciencia moderna y podría incluso estar nominado al Premio Nobel de Física.



"Yo creo que si dan el Premio Nobel pues lo va a aceptar todo el consorcio del Telescopio del Horizonte de Eventos", consideró, "entonces (el dinero) sería algo que se va a reinvertir para continuar con el mismo proyecto".