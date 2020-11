¿Cómo es ‘vivir’ de la muerte?

HERMOSILLO.- Si hay algo inevitable en la vida es la muerte y este Día de Muertos será muy diferente, marcado por el Covid-19, lo que lleva a preguntarse: ¿Cómo se vive la muerte en medio de una pandemia; qué ven los que “viven” de la muerte?

Este día en especial los fallecidos son recordados por sus familiares y amigos, pero hay quienes a diario ven escenas de dolor porque trabajan en funerarias o en florerías.

Y es que la despedida ha sido diferente: Las aglomeraciones de personas en sepelios está prohibida, el límite es de cinco personas por sala.

Los abrazos son escasos, el uso del cubrebocas se exige al ingresar, así como la aplicación de gel o lavado de manos.

La gente no dice nada, pero nomás con verles el rostro te das cuenta que la están pasando mal porque no se pueden despedir cuando fallecen por Covid, porque no los miran”, dijo la trabajadora de una funeraria.