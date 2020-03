Comercio abandonado es nido de malvivientes

HERMOSILLO, Sonora.- Un comercio abandonado desde hace poco tiempo, en la colonia Heberto Castillo, fue desmantelado por la delincuencia y los vecinos del lugar ya no saben qué hacer con el basurero que se formó y con la presencia de personas sin hogar.



El predio está ubicado en la esquina de las calles Reforma y Rancho Viejo, el cual está rotulado como una tienda dedicada a la venta de pinturas, la cual, según los reportantes, cerró el año pasado y a los pocos días fue desmantelado por personas que se dedican al reciclaje.



“Pues con sólo ver la imagen te das cuenta de lo que pasó. No tardaron ni una semana en dejar solo el lugar, cuando los delincuentes comenzaron a quitar las ventanas, quebraron vidrios, puertas, todo lo que estaba adentro.



“Lo peor es que el lugar lo agarraron de basurero, no se llevan las paredes porque no pueden, pero como te digo, lo más molesto es ese cochinero de basura que tienen ahí”, comentó uno de los afectados.



CON TEMOR



El reportante no quiso proporcionar sus datos generales, ya que aseguró que los que señala viven a los alrededores, pero nadie dice nada ni se queja de lo que sucede, por temor a que les hagan algo malo.



Otra de las afectadas destacó que el inmueble es utilizado como guarida de ladrones, donde se drogan y hacen sus necesidades fisiológicas, situación que es inaguantable porque ya no soportan los olores fétidos.



“Ya lo reportamos, pero no vienen. A veces no se puede ni comer y yo, por ejemplo, no paso por ahí, me da miedo que me vaya a jalar un loco. Ahora, imagínate los niños que van a la escuela.



“Lo que queremos es que vengan y sellen las puertas”, agregó la denunciante, “o que tiren las paredes, que lo derrumben, porque yo creo que ya ni sirve para negocio, está muy dañado y lleno de basura con animales muertos”.