Comerciantes están listos para entrega de uniformes

HERMOSILLO, Sonora.- Comerciantes de Hermosillo afirmaron estar listos para comenzar la entrega de uniformes escolares; los padres de familia deberán llevar el vale que se les otorgó al término del ciclo escolar o imprimieron en la página de la Secretaría de Educación.



Alejandra Rodríguez, encargada de un establecimiento en el Centro, precisó que las prendas que corresponden al paquete gratuito todavía no están disponibles, pues todos los negocios deben iniciar la distribución el mismo día.



"Estamos en el entendido de que se empezarán a entregar a finales de este mes, pero todavía no tenemos la fecha exacta; nosotros ya tenemos a la venta los uniformes, pero los que son gratis todavía no los podemos entregar.



"La gente es la que decidirá en qué tienda recoger su paquete, pero a nosotros sí nos ha ido muy bien en ocasiones anteriores, porque no nada más se llevan el uniforme gratis, sino que compran otro o más playeritas, calcetas, no falta que se lleven extra", enfatizó.



Ario Bojórquez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, explicó que la distribución comenzó en los municipios de la sierra y zonas rurales, y actualmente se lleva a cabo en Benjamín Hill y Querobabi.



"Hemos tenido una entrega de entre el 70% y 80% de los uniformes; hemos estado haciendo el llamado por medio de radio, televisión, incluso de perifoneo y volantes en las comunidades rurales y vamos muy bien.



"Inauguramos en Ures, continuamos con Nacozari, con todo lo que es el Río Sonora, la sierra alta y baja, ya estuvimos en Magdalena y Santa Ana, y esperamos terminar la primera etapa de entrega para ver cuántos paquetes nos están quedando", dijo.



El empresario subrayó que por el periodo vacacional, muchos padres de familia no recogen a tiempo sus uniformes; sin embargo, tienen oportunidad de ir por ellos una vez que regresen a sus municipios.



"En cuanto a Hermosillo, empezamos a finales de este mes, vamos a estar informando cuáles serán las sedes", añadió, "pero creo que son entre 50 y 70 comercios, además del punto de acopio central".