Comerciantes de Tianguis Navideño denuncian robo de mercancía con pérdidas de miles de pesos

HERMOSILLO, Sonora.- Comerciantes del Tianguis Navideño ubicados en el Jardín Juárez denunciaron que les robaron en al menos 8 ocasiones durante las noches desde que se instalaron en este año y las pérdidas son de miles de pesos.

Mary Campos, una de las comerciantes afectadas por la inseguridad, comentó que en los 25 años que tiene instalándose en esta plaza ubicada en las calles Colosio y Benito Juárez en el Centro de Hermosillo, nunca le habían robado.

Calcula que la despojaron de poco más de 25 mil pesos en prendas nuevas como, chamarra, sacos, y pantalones durante varias noches y hasta el momento no han ocurrido detenciones.

Vamos a cumplir 15 días que abrimos los puestos, los abrimos el 27 y ya llevamos más de ocho robos, nosotros le estamos dando al guardia su cheque, al mes entre todos los locatarios”.

Nosotros nos vamos a dormir y se te espanta el sueño con el miedo de que vayan a abrir los puestos”, expuso.

Los guardias fueron puestos por los líderes que organizan junto con las autoridades municipales el Tianguis Navideño, expresó, y no los van a cambiar. Las medidas que ha tomado ella es que amarra mejor la mercancía y coloca más candados a las puertas.

Aseguran que la seguridad por la que pagan no sirve

“Estamos pagando una seguridad y nos robaron, estamos pagando una seguridad y la seguridad no sirve, las patrullas no dan rondines en la noche, las cámaras de seguridad no sirven, ¿Cómo está eso?”, señaló.

Mary pidió que las autoridades municipales vigilen en las noches porque ellos pagan un impuesto para poder instalarse con seguridad.

Karla Ledezma, trabajadora de una tienda de ropa, confirmó que sí las han robado mercancía en esta ocasión que se colocaron en el Tianguis Navideño.

Nos robaron sudaderas más que nada en la noche, llegamos como a las 8 de la mañana y ahí nos dimos cuenta. Levantaron un reporte, yo no, el dueño de aquí. Se llevaron como 10 mil pesos”, expuso.

Ante la ola de robos que se han presentado en el Tianguis Navideño los comerciantes se sienten agraviados y que en lugar de ganancias tendrán pérdidas. Piden que elementos de la Policía Municipal hagan rondines en la noche y que las cámaras de seguridad funcionen.