Comerciantes de Kino ven que las ventas no repuntan

Para los comerciantes de Bahía de Kino este podría ser el primer año de la historia en que han sido malas las ventas, esto causado por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Iván Rodríguez, quien se dedica a la venta de prendas como sports, trajes de baño y accesorios a la entrada de El Domo, señaló que desde se les permitió colocarse nuevamente en sus puestos las ventas diarias son de 500 pesos al día aproximadamente.

“Ha estado muy solo, muy tranquilo. En semanas anteriores había un poquito más de gente pero desde que cerraron las palapas está muy solo aquí, al menos en este pedazo”, comentó.

El comerciante manifestó que los productos que más se llevan son las sombrillas, ya que no se permite el acceso a las palapas y las personas buscan un lugar o algo que les brinde sombra para quedarse con la familia.

“Sí ha sido una de las peores porque apenas me voy instalando hace tres o dos semanas y las ventas son muy pocas”, platicó Iván.

Alex Martínez, por su parte, quien se dedica a la venta de fruta preparada y marisco, manifestó que en veranos anteriores atendía entre 30 a 40 personas al día, sin embargo este fin de semana no llegan ni ha 10 personas.

Hace falta que haya más concentración de gente, nos afectó mucho el cierre de palapas. Considero que sí es la peor temporada que nos ha tocado porque no hay mucha gente”, agregó.

NO HAY CONSUMO

A pesar de que hay afluencia de personas a lo largo de la playa, muchos solamente acuden a pasar un rato, sin consumir de los productos locales.

“Muy mal, el sábado no vendimos”, aseveró Leticia Rodríguez, quien desde hace más de ocho años tiene su puesto de ropa y accesorios de playa. “Ha sido la peor temporada, la venta ha sido muy poca, el verano pasado atendimos hasta 50 clientes por día, pero ahora no llegan ni a cinco, hay días en los que no vendemos”, expresó la comerciante.

A causa de la mala temporada, algunos comerciantes de ropa y accesorios han optado por no colocarse algunos días, ya que no logran sacar ni el mínimo.

Por su parte, Jonathan Ibarra, encargado de un puesto de piñas preparadas en el área de palapas, detalló que las ventas han disminuido hasta un 80%.

“Si antes atendíamos a 100 personas ahora atendemos entre 20 o menos, nos pegó muy fuerte porque ya no dejan a las personas estar aquí en las palapas. Si la Policía los ve, los corre”, explicó.

Los vendedores esperan que conforme pasen las semanas se regularicen las ventas al menos hasta alcanzar un 50 ó 60%, ya que algunos han tenido que optar por otras actividades para solventar a sus familias.

APROVECHAN ANTES DEL REGRESO A CLASES

A escasos días de regresar a clases en la modalidad en línea, varias familias aprovecharon el fin de semana para pasar un rato agradable en Bahía de Kino y disfrutar el sol, la arena y el mar.

Algunos turistas acudieron desde ciudades como Nogales y Acapulco, quienes manifestaron estar contentos de haber acudido al punto turístico, tomando las respectivas medidas de seguridad.

“Vinimos antes de que los niños entraran a clases, venimos toda la familia, tenemos poco viviendo en Hermosillo y aprovechamos el fin de semana, somos una familia chica”, comentó Daniel González.

Al igual Alberto Aispuro fue con su esposa y su hijo a disfrutar del fin de semana. La hermosillense Paulina Vásquez señaló que es la primera vez en este verano que iba a la playa de Kino y se puso de acuerdo con unos amigos para este paseo, pero todos viajaron por separado.