Come el mundo tortillas de harina hechas en Sonora 

HERMOSILLO.- Con una camisa de los Naranjeros es como se levanta todos los días Héctor Martín Jiménez Bejarano en Las Vegas, Nevada, para ofrecer con mucho orgullo los productos regionales de Sonora, en especial la tortilla de harina.

Hace cerca de 21 años llegó a esa ciudad para trabajar de músico, su especialidad es el acordeón, instrumento con el cual conoció a muchos artistas, hizo amigos y también ganó dinero, pero su interés era estar con su familia.

“Yo me vine de Hermosillo por necesidad, como nos venimos mucho de nuestro País, me vine por mera necesidad, por querer sobresalir, por querer hacer algo un poquito más, llegué aquí Las Vegas dedicándome a la música, también lavando platos”, dijo.

En la elaboración y venta de la tortilla de harina halló una manera de tener ingresos extras, ya que en aquellos años era desconocida por estas tierras estadounidenses, pero su singular sabor fue abriendo un mercado.

Las hacíamos mi esposa y yo para consumo personal, pero la gente que las empezó a probar, que yo les regalaba, le gustaban mucho y cuando iban a tener un evento o algo me pedían que les hiciera tortillas de harina, yo en Hermosillo ya había tenido una tortillería”, recordó.

Con este negocio descubrió que tenía la posibilidad de dejar un legado a su esposa e hijos y hace cerca de seis años decidió entrarle de lleno para atender las órdenes que le empezaron realizar para eventos sociales.

ABRE TORTILLERÍA

Fue así como decidió abrir la primera tortillería de harina además de venta de productos sonorenses, como son las coyotas, los coricos, jamoncillos, chiltepín, pinole, machaca, bacanora entre otros cosas; algunos productos los importa y otros él los elabora.

“Estamos agarrando productos de cananea, de Hermosillo, de Guaymas, me parece que también uno de Ciudad Obregón, y por supuesto de Magdalena, este pinole no sé exactamente de donde me lo traen, pero es de Sonora”, comentó.

En el local que trabaja elabora la tortilla de harina con sabores especiales como son la adicionada con chorizo, espinaca, semilla de chía, mantequilla y la tortilla dulce para buñuelos.

“Estamos muy bendecidos porque nos tocó la suerte de abrir el negocio aquí en Las Vegas, Nevadas, y aquí pues es un lugar turístico donde recala mucha gente no nomás de Estados Unidos, sino de todas partes del mundo”, explicó.

LLEGAN HASTA IRAQ

Los productos sonorenses en Las Vegas es consumido por personas de origen de Iraq, Filipinas a quienes les gusta mucho el picante, salvadoreños, hondureños, argentinos, brasileños, afroamericanos y europeos.

Indicó que la tienda es famosa porque cada vez que alguien entra a su local se le regala una tortilla de harina recién sacada del comal. Héctor Martín está por abrir una segunda sucursal también en Las Vegas.

Aunque la mayoría de los productos sonorenses que Héctor maneja son para surtir a las cadenas hoteleras, casinos internacionales como el Bellagio, Mirage, Luxor y restaurantes mexicoamericanos; el siguiente paso es extenderse a Hawai, aseguró.

Aunque hace 16 años que no regresa a la capital sonorense, expresó, que Hermosillo nunca ha salido de él, recuerda con mucho cariño la Ciudad y pone a su disposición la página de Facebook “Tortillas de harina Sonora” para que cualquier comerciante local se pueda comunicar con él.