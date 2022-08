“Come” a ejidos y rancherías la mancha urbana

HERMOSILLO, Sonora.- Dentro de 10 años más comunidades rurales como Real del 14, El Sapo, La Peaña, entre otras podrían ser parte de la zona urbana de la ciudad debido al crecimiento que existe en la zona Poniente de la ciudad.

Carlos Valenzuela Quintanar, miembro de la Asociación de Cronistas y especialista en ejidos y zonas rurales, indicó que a lo largo de su historia, Hermosillo ha crecido incorporando haciendas, ranchos y ejidos que antes estaban en las zonas alejadas de Villa de Seris y que ahora son una colonia más.

En el área de lo que hoy se conoce como colonia Las Minitas y en el Cerro del Apache, mencionó que era El Cuadro, donde habían tierras de cultivo, perteneciente de la familia Romero Ferrá en los años 20.

Familias como Rodríguez, Bourjac, Parra, Arvizu, Durazo, eran dueños de esas tierras, las cuales las utilizaban para la siembra o el ganado a finales de 1900.

Valenzuela Quintanar apuntó que otra colonia de la ciudad que antes era una hacienda fue la colonia El Ranchito, perteneciente a la familia Muñoz, así como la colonia Casa Blanca, antes conocida como Hacienda La Florida.

Pero no solo a lo largo de los años han aparecido más colonias, sino también se han desaparecido, tal como Iglesia Vieja, la cual se ubicaba en el vaso de la presa.

Otros asentamientos que forman parte del municipio y que antes eran haciendas fue El Tazajal, San Pedro, El Saucito, San Bartolo, eran independientes.

Mientras que sectores conocidos como Las Quintas, la Quinta Emilia, La Manga y otras colonias fueron congregaciones en los años 20 que quedaron atrapados en la urbanización.

Adelina Martínez, vecina de la colonia Palo Verde, que se fundó en terrenos del ejido Villa de Seris, indicó que desde hace más de 30 años de vivir en el sector, las calles de la colonia siguen en mal estado y sin pavimentar, una de ellas es la calle Jesús Arvizu Arvayo.

La colonia Palo Verde secaracteriza por tener terrenos amplios, aunque sus calles no se encuentren pavimentadas, los mismos vecinos dicen vivir comodamente ya que cuentan con buen espacio para tener su hogar.

No me gustaría vivir en una de esas casitas ‘pichoneras’, aquí estoy muy a gusto, aparte de que aquí me crié toda la vida, solo que en unascalles más adentro de la colonia”, dijo la residente.