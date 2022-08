Combina frutas para elaboración de aguas frescas

HERMOSILLO, Sonora.-Con una mezcla de frutas, agua, hielo y el ingrediente secreto, el amor, Francisco Rodríguez Ortiz prepara desde hace siete años las aguas frescas en su negocio “Sabores de mi tierra”.

La idea de preparar aguas frescas naturales surgió como una forma de que su hija de secundaria pudiera ocuparse durante el verano hace siete años, Francisco y su esposa preparaban limonada, horchata y jamaica para vender frente a su casa en la colonia Nuevo Hermosillo.

Al mismo tiempo que su hija se involucraba en esta actividad, Francisco perdió su empleo como transportista y decidió tomar esta actividad y emprender su propio negocio.

“Mi hija iba saliendo de la secundaria y en el verano se la pasaba sin hacer nada y le dije ‘te voy a poner a vender aguas frescas enfrente de la casa’ y coincidió con que se acabó el trabajo, el verano y puse su mesa, sus termos y ella lo inició. Nosotros los hacíamos, pero ella estaba en el punto de venta”, dijo.

BEBIDAS 100 % NATURALES

La preparación de las bebidas 100% naturales y con el ingrediente que para Francisco es el principal, el amor, las aguas frescas “Sabores de mi tierra” se fueron popularizando y los clientes comenzaron a pedir diversas combinaciones de sabores.

“Soy abierto a las combinaciones, me encanta, pero hay un cliente que me pidió jamaica con guayaba y en mi cabeza no cabía ese sabor, la probé y riquísima, andamos tratando de innovar en los sabores, hay quienes me llaman el químico o que dicen que haga mis menjurjes”, compartió.

Francisco y su familia son originarios de Hidalgo, llegaron a Sonora hace más de 20 años, pero para él todos somos parte de una misma tierra, por eso eligió este nombre para representar su negocio.

CLIMA LE PERMITE VENDER AGUAS FRESCAS CASI TODO EL AÑO

El clima de Hermosillo le permite vender aguas frescas casi todo el año, trabaja de lunes a domingo de enero a noviembre y a fin de año se van en familia a su ciudad de origen, en Hidalgo.

El negocio se ubica en bulevar Capomo y Cibiribaro, en la colonia Nuevo Hermosillo y hace apenas unos días abrieron una segunda sucursal ubicada Aguascalientes 278 entre 12 de Octubre y Américas, donde sus hijos Miguel y Karla atienden el negocio.

Entre las bebidas preferidas de los clientes están el agua del chavo, un agua que es de piña, sabe a limonada, pero parece de jamaica; la bomba de vitamina C que lleva guayaba, piña y limonada, pero quien guste puede pedir alguna combinación poco común o la que Francisco le recomiende.