Combaten el coronavirus… ¡con rock!

El concierto con causa “Rock X HMO”, que se transmitió en vivo desde el Facebook de Canaco Servytur Hermosillo, puso a vibrar a los amantes del rock, quienes se solidarizaron con las personas más afectadas por la pandemia del Covid-19, como profesionales de la salud, microempresarios y familias vulnerables.

Al término evento se habían recaudado cerca de 250 mil pesos, cantidad que la asociación “Hermosillo ¿Cómo Vamos?”.

Continúa la entrada de donativos, vamos a dejarlo abierto, porque también mucha gente se está comunicando por las redes y están buscando camisetas”, dijo Ario Bojórquez, presidente de Canaco Servytur Hermosillo.

Las playeras del evento todavía se pueden encontrar en las oficinas de Canaco, Mochomos, Pastelo y Buqui Bichi.

Arturo Díaz, presidente de “Hermosillo ¿Cómo Vamos?”, comentó que este evento es motivo de orgullo porque no hay otro momento en la vida de la ciudad en que se hayan unido los organismos empresariales, la sociedad civil y medios de comunicación para afrontar la contingencia en Hermosillo.

TARDE DE CLÁSICOS DE ROCK

Netto Bojórquez, Juan Bojórquez, Juan Lira Quiñonez, Carlos Jiménez, Tavo Urquidy y Ronie Gastélum volvieron a reunirse para elevar el espíritu de los miles de hermosillenses que los acompañaron desde las redes sociales.

El show, que se realizó sin público, inició su transmisión en vivo a las 18:00 horas con algo de Bon Jovi: “Lay Your Hands On Me”, lo que desató comentarios en redes sociales haciendo sus peticiones de sus artistas favoritos.

La tarde estuvo llena de clásicos como “Shake Your Body” (Down to the Ground), “Release Me” (Egelbert Humperdinck), “Destiny” (Lenny Kravitz), “Sweet Child Of Mine” (Guns N’ Roses), “November Rain” (Guns N’ Roses), “Every rose has it's thorn” (Poison) y “Bohemian Rhapsody” (Queen).

PARA DONAR

En el sitio web www.rockxhmo.com, en el que se accederá a las formas de pago como Paypal y la cuenta para donativo es en BBVA Bancomer 0111391682, clabe interbancaria: 0127 6000 1113 916826.