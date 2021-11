Colonias más conflictivas en Hermosillo se ubican en Norte y Norponiente de bulevar Progreso

HERMOSILLO, Sonora.- Las colonias más conflictivas en Hermosillo se ubican en la parte Norponiente y Norte del bulevar Progreso y Juan Bautista Escalante, informó Manuel Emilio Hoyos.

El Comisario de la Policía de la Ciudad explicó que la principal llamada que reciben son reportes de violencia familiar, al día reciben en promedio de 55 a 60 llamadas.

En el tema del delito patrimonial el sector que destaca es el Centro de Hermosillo, las colonias que están sobre el bulevar Morelos, la colonia Jesús García y otros sectores donde hay negocios. y las colonias que tienen problemas con el robo a casa-habitación son Solidaridad y La Cholla.

Otros de los incidentes están relacionados por cuestiones administrativas como son la música a alto volumen y los fines de semana es cuando más se elevan los reportes hasta en 200 llamadas diarias.

Hay otras colonias que no tienen incidencias en cuanto llamadas al 911, pero no dejan de ser menos importantes como Real del Carmen que si bien no aparece en cuestión de llamadas, por alguna razón no se marca”, explicó.