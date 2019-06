Colonias del Sur de Hermosillo ya cuentan con agua potable

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Villas del Sur, Altares y Quintas del Sol cuentan con suministro de agua potable, después de varios días sin recibir el servicio, motivo por el cual bloquearon una vialidad.

Yessenia López explicó que en su vivienda en la colonia Altares cuenta con agua en los grifos y al llegar a su trabajo en la colonia Quintas del Sol también estaba llegando el vital líquido.

La mujer quien trabaja en un minisuper contó que ayer cerca de las 22:30 horas, regresó el suministro de agua potable, con el cual no contaba desde hace tres días.

No lavamos la cocina, los trastes todos sucios, cuando llegó el agua inmediatamente yo dejé bien lavada toda mi ropa porque nos habían comentado que a la mejor en la tarde se iba, pero no sabemos”, aseveró.

Al contar con el servicio del vital líquido tuvo oportunidad de realizar la limpieza del hogar y regar las plantas, las cuales ya se estaban secando, apuntó.

“Si afectó porque por ejemplo ayer no tuve cooler, no tuve en todo el día porque pues no había agua, y fueron tres días sin agua así que los que no tenemos o los que no nos sirve el tinaco pues sufrimos por esos tres días sin agua”, recordó.

Gabriela Colorada Otro vecina de la colonia Villas del Sur Cerrada Villa Hidalgo manifestó que el agua le llegó ayer en la noche y lo primero que hizo fue lavar la ropa.

Detalló que el día de ayer fueron pipas a surtirles de agua pero al no alcanzar la manguera a los tinacos les llenaron vasijas que fueron insuficientes para la limpieza del hogar.

Ayer en la tarde, vecinos de las colonias del Sur de Hermosillo bloquearon el bulevar Clouthier y Xólotl para exigir agua potable en sus viviendas.

Al lugar de la manifestación acudió la alcaldesa Célida López tras el anunció que habría 7 días sin agua para 35 colonias al Norponiente y 10 más al Sur de Hermosillo.