Colonia Solidaridad encabeza llamados al 911 por violencia

HERMOSILLO, Sonora.- La colonia Solidaridad es la que tiene un mayor número de llamadas al número de emergencia por casos de violencia intrafamiliar, ya que en lo que va del año se han tenido 608 reportes de dicho sector, informó Karem Valles Sampedro.

La titular de Atención a la Mujer indicó que algunas de las colonias de donde tuvieron más reportes fueron Palo Verde, Puerta del Rey, La Cholla, Tierra Nueva, Villas del Real, Sahuaro, Nuevo Hermosillo, Insurgentes y Villa Bonita.

"En todo el año, hasta octubre, se lleva la cuenta de las llamadas por violencia intrafamiliar al 911, esta vez la encabeza la colonia Solidaridad con 608 llamadas", comentó.

Por ello se buscará continuar con los programas de prevención, manifestó, así como las pláticas y talleres dentro de estas colonias para abatir los casos de violencia intrafamiliar en los hogares hermosillenses.

"Las personas que trabajan con las víctimas en ocasiones las canalizan a otras instituciones, puede ser al Hospital Nava, al siquiátrico, al igual que a familiares como hijos e hijas", añadió.

AL ALBERGUE

La titular de Atención a la Mujer agregó que en lo que va del año se han brindado 5 mil 859 atenciones a mujeres, hijos e hijas y se ha logrado remitir a 48 mujeres y a 66 menores al Albergue Hacienda La Esperanza.

Durante la temporada, los reportes por violencia disminuyen aunque no detalló cuántos se reciben por esta causa, pero una condición que afecta a las mujeres es la depresión, por lo que invitó a quienes necesiten apoyo a acercarse a la dependencia.

"Disminuyen los índices de violencia física, pero sabemos que representa un problema dentro de la violencia que la mujer sufra depresión porque no actúa, no denuncia y no hace un llamado para pedir ayuda", destacó.

Durante esta temporada las oficinas estarán abiertas para que cualquier mujer que sea víctima de violencia pueda acudir a solicitar ayuda.

La dirección de las oficinas de Atención a la Mujer es bulevar Hidalgo número 80, entre Marsella y Reforma, en colonia Centenario, desde 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.