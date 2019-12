Coloca enorme Nacimiento para su hijo en el cielo

HERMOSILLO, Sonora.- En honor a su hijo en el cielo María Isabel Ávila Morales coloca desde hace 25 años un Nacimiento que abarca prácticamente toda la cochera de su casa, el cual representa el recuerdo de la vida de su pequeño.

“Es una manera de honrar a mi hijo, si a mí no me ponen esto, la verdad no me dan ganas de arreglar la casa. No puede haber un año sin Nacimiento, cuando yo me muera lo tienen que seguir poniendo, ya les dije a mis dos hijos”, expresó.

Al principio, contó, empezó todo como un sueño que tenía de pequeña, ya que ella siempre había querido poner un Nacimiento gigante.

LA NAVIDAD ES SU FIESTA



Uno de sus yernos sabía eso y de Guadalajara le trajo las primeras piezas, fue así como empezó el primer año, pero después de esa Navidad todo cambiaría para ella y su familia.

“José Leobardo se fue un 7 de febrero, tenía 16 años y lo atropellaron ahí enfrente, en Olivares y Solidaridad”, relató.

“A él le gustaba mucho la Navidad, por eso esto para mí representa mucho, el arbolito yo se lo pongo a él nomás porque le gustaba mucho, le compré uno normal y otro de porcelana. También le decoro con un ‘Santaclós’ que baila, un pingüino que se mueve para los lados, una casita de árbol que rueda, la Navidad es su fiesta”, contó nostálgica.

VA POR ÉL



Cada año mientras decora María Isabel siente que su hijo está feliz donde quiera que se encuentre, por ello es una actividad que no piensa dejar de hacer y siempre que pueda buscará mejorarla.

“Nunca he contado las piezas del Nacimiento, pero siempre que tengo oportunidad compro otras. Este año compre más figuras y el próximo quiero hacer la estructura más ancha, primero Dios”, comentó.

Aun cuando jamás ha contado las piezas del Nacimiento Ávila Morales sabe que son más que los años que tendría su hijo actualmente y por ello se siente conforme, ya que cada una de ellas ha sido un regalo para ambos.