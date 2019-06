"Cochinones" se adueñan de locales abandonados

HERMOSILLO, Sonora.- Los "cochinones" hacen de las suyas y no respetan casas ni locales abandonados en la ciudad.



Por las calles Lázaro Mercado y Sierra Obscura, en la colonia Gómez Morín, hay varios inmuebles abandonados que son usados para arrojar basura y quemarla, denunciaron los vecinos de este sector.



Jesús Armando Enríquez, residente de esta zona, manifestó que los propietarios no supervisan sus predios, los cuales han sido vandalizados, ya que han robado las estructuras del frente y lucen llenas de graffiti.



"Ayer miré que voló una basura que aventaron desde una casa, yo lo he querido limpiar, pero es mucho ", manifestó.



El hombre dedicado a la venta de tacos expresó que ha sido testigo cuando menores de edad prenden la basura acumulada en el interior de los locales, por lo que han llamado a los bomberos para que sofoquen el fuego.



Mara López, otra vecina, dijo que las construcciones proyectadas para negocios tienen cerca de seis años solas, nunca funcionaron como tal y ahora es un "basurero", donde hasta animales muertos arrojan en el sitio.