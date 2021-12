Cobertón navideño: Familia tiene sólo tres cobijas para protegerse del frío

HERMOSILLO, Sonora.- Sólo tres cobijas en buen estado son las que tiene la familia de Beatriz Germán Medina y con ellas se cubren del frío en esta temporada, ella, su esposo, hijo, nuera y dos nietas viven en dos pequeños cuartos, en la colonia 4 de Marzo.

Hace cinco meses a causa del cáncer de mama tuvo una cirugía para quitarle un seno y la familia de su hijo se mudó a su hogar para cuidarla y pasar tiempo con ella.

Nos hacen falta cobijas por el frío, cada quién tiene una cobija, son cobertores, pero ya están viejitos, unos tienen hoyitos”, explicó.

Hace aproximadamente un mes fue dada de alta y contó que posteriormente a su operación tiene que ir a consulta, pero el desgaste de sus piernas le causa un fuerte dolor que no le permite transportarse en camión.

“Con el frío me duelen más las piernas y mi esposo no puede salir, ni trabajar porque es discapacitado, tiene cinco años que dejó de trabajar porque ya no pudo, desde entonces no sale”, señaló.

Para solventar los gastos de su hogar desde muy temprano se levanta a barrer las banquetas de sus vecinos, comentó que la apoyan con la cantidad que está dentro de sus posibilidades.

Relató que se apoya con la escoba y el recogedor para reemplazar su bastón y poder trabajar, pero en ocasiones el soporte que le da no es el mismo y se cae.

Los vecinos me ayudan aquí, nomás no salgo uno o dos días y me mandan a los niños para ver cómo estoy”, agregó.

ESPERAN A SANTA

Tiene 63 años, cuida de sus nietas mientras sus padres salen a trabajar, la pequeña Miriam Beatriz, de 6 años de edad y Génesis Aguilar, de 8 años, mencionaron que van a celebrar la Navidad con ella y desean tener un regalo de “Santa”.

Quienes deseen apoyar pueden acercarse con su donación en cobijas, juguetes o lo que la familia necesita a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en la calle Sufragio Efectivo número 71, esquina con calle Mina, en la colonia Centro.

Si su apoyo es para una familia en especial, es importante etiquetar y poner para quién va dirigido.