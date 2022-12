Cobertón navideño El Imparcial: “Me da friíto, me entra frío" dice Juan; las cobijas que usa no lo protegen

HERMOSILLO, Sonora.- La vida se le complicó a Juan Ortiz Munguía, 67 años, quien luego de tener un accidente laboral vive con lo poco que recibe de la pensión y las cobijas que usa no lo protegen del frío.

“Trabajaba en la albañilería y de un techo me caí y me golpeé el pie este, se me volteó el pie y todo, me lo operaron, me enyesaron y pues ahí ando cojo, no quedó bien”, contó.

El accidente lo tuvo en el año 2017 y en su pie izquierdo tiene una bola morada en el tobillo, lo que le impide laborar y tiene que esperar cada mes su pensión de 2 mil 800 pesos.

Para mí solo con los frijolitos, con los huevitos desayuno, me compran a veces el mandado, el jabón, el desinfectante, ropa”, señaló, “ya no puedo trabajar por el pie, aunque intenté trabajar, pero la albañilería es muy pesada”.

Indicó que recibe el apoyo de su familia, sin embargo, ellos también ya tienen sus hijos y esposas y prefiere molestarlos lo menos posible.

“El frío de repente sí se siente”, contó, “las cobijas no me dan abasto y me da friíto, me entra frío”, contó.

APOYO

Uno de sus hijos le empezó a construir un cuarto a Juan Ortiz y espera pronto poder irse con él para no continuar en la propiedad que actualmente habita.

Si desea ayudarlo puede hacerlo con una cobija y traerla etiquetaeda a las oficinas de EL IMPARCIAL ubicadas en Sufragio Efectivo número 71 y calle Mina, en la colonia Centro.