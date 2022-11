Cobertón navideño El Imparcial: Dylan y Ángel no quieren regalos, piden una cama para su abuelita

HERMOSILLO, Sonora.- Dylan y Ángel Omar, de 8 y 6 años, no quieren regalos o dulces esta Navidad, sólo piden una cama para su abuela y una cobija para que no tenga frío en las noches.

Queremos una cama, porque ya no cabe con nosotros, a veces duerme en la silla, o tiende en el suelo”, expresó Ángel Omar, el menor de los dos hermanos, “y luego me dice que la pateo mucho”.

Su “nana”, María de los Ángeles Figueroa, se hace cargo de ellos, y de sus hermanas, Sol Ángel, de 8 años y Dayanna de 12. A diario los lleva a la escuela en camión, los recoge, les hace de comer, y les calienta agua para bañarlos.

Como sólo tienen una cama, su abuelita les permite a los cuatro pequeños acurrucarse en ella, y platican hasta que les gana el sueño, y al día siguiente empieza de nuevo la rutina.

“Son los hijos de mi hija, y tienen su casa y todo, pero ella trabaja todo el día y para no estarlos sacando de noche, yo los cuido entre semana”, explicó María de los Ángeles, “y bien feliz, porque así no estoy solita, ellos me hacen compañía”.

Eso sí, a veces sí está muy difícil porque mi pensión no alcanza, está chiquita, y mi hija sí me da, pero somos muchos. Hay días que le batallo para conseguir qué darles, porque son niños y ellos no entienden”, expresó.

AL MAL TIEMPO, BUENA CARA

A pesar de las adversidades, María siempre tiene una sonrisa enorme para sus nietos, y energía para jugar con ellos, hacerles comida, ayudarlos con sus tareas.

A diferencia de sus nietos, que quieren una cama, ella sí desea que los cuatro tengan un regalo de Navidad, una cena, y un cambio nuevo, pues aseguró que son excelentes niños y se lo merecen.

Si desea apoyar a la familia puede traer su donativo etiquetado a las instalaciones de esta casa editorial, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina, número 71, en la colonia Centro.